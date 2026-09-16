Dziedzictwo górnicze i lokalna tożsamość. Jak trzeba o nie dbać?
W Muzeum Saturn w Czeladzi zainaugurowano cykl szkoleń „Górnicza tożsamość Zagłębia”, skierowany do kadr kultury i edukatorów kulturowych. Program poświęcony jest wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego w działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz opiera się na doświadczeniach Muzeum Saturn związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.
fot: Muzeum Saturn
Pierwsze spotkanie w Muzeum Saturn w ramach górniczego projektu
fot: Muzeum Saturn
W Muzeum Saturn w Czeladzi zainaugurowano cykl szkoleń „Górnicza tożsamość Zagłębia”, skierowany do kadr kultury i edukatorów kulturowych. Program poświęcony jest wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego w działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz opiera się na doświadczeniach Muzeum Saturn związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.
- Tematem przewodnim była rola dziedzictwa górniczego w budowaniu i podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. Spotkanie stało się okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób materialne i niematerialne ślady przemysłowej przeszłości mogą być wykorzystywane we współczesnej pracy muzealnej, edukacyjnej i animacyjnej. W miejscu takim jak Zagłębie Dąbrowskie pamięć o kopalniach, pracownikach przemysłu i społecznościach powstałych wokół zakładów pracy pozostaje ważnym punktem odniesienia dla opowieści o historii i przemianach regionu - napisało w mediach społecznościowych Muzeum Saturn.