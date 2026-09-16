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Dziedzictwo górnicze i lokalna tożsamość. Jak trzeba o nie dbać?

W Muzeum Saturn w Czeladzi zainaugurowano cykl szkoleń „Górnicza tożsamość Zagłębia”, skierowany do kadr kultury i edukatorów kulturowych. Program poświęcony jest wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego w działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz opiera się na doświadczeniach Muzeum Saturn związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.

Monika Krezel

Monika Krężel

16 września 2026, 10:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Saturn

Pierwsze spotkanie w Muzeum Saturn w ramach górniczego projektu

fot: Muzeum Saturn

W Muzeum Saturn w Czeladzi zainaugurowano cykl szkoleń „Górnicza tożsamość Zagłębia”, skierowany do kadr kultury i edukatorów kulturowych. Program poświęcony jest wykorzystaniu dziedzictwa przemysłowego w działalności edukacyjnej i kulturalnej oraz opiera się na doświadczeniach Muzeum Saturn związanych z ochroną i popularyzacją dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego.

Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Dziedzictwo górnicze jako element tożsamości lokalnej”, poprowadził Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Szkolenie otworzyło serię pięciu spotkań zaplanowanych w Muzeum Saturn od 11 września do 9 października 2026 r. 
 
- Tematem przewodnim była rola dziedzictwa górniczego w budowaniu i podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. Spotkanie stało się okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób materialne i niematerialne ślady przemysłowej przeszłości mogą być wykorzystywane we współczesnej pracy muzealnej, edukacyjnej i animacyjnej. W miejscu takim jak Zagłębie Dąbrowskie pamięć o kopalniach, pracownikach przemysłu i społecznościach powstałych wokół zakładów pracy pozostaje ważnym punktem odniesienia dla opowieści o historii i przemianach regionu - napisało w mediach społecznościowych Muzeum Saturn.
 
Cykl ma przede wszystkim wymiar praktyczny – jego uczestnicy podczas seminariów, warsztatów i zajęć realizowanych w przestrzeni wystawy stałej Muzeum Saturn poznają sposoby twórczego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego oraz rozwijania własnych działań edukacyjnych i animacyjnych.
 
Wkrótce kolejne szkolenie. 18 września dr Marcin Wądołowski poprowadzi zajęcia „Historia mówiona i archiwa społeczne w praktyce”.
 
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2026”

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