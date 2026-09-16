Dziedzictwo górnicze i lokalna tożsamość. Jak trzeba o nie dbać?

Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Dziedzictwo górnicze jako element tożsamości lokalnej”, poprowadził Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Szkolenie otworzyło serię pięciu spotkań zaplanowanych w Muzeum Saturn od 11 września do 9 października 2026 r.

- Tematem przewodnim była rola dziedzictwa górniczego w budowaniu i podtrzymywaniu lokalnej tożsamości. Spotkanie stało się okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób materialne i niematerialne ślady przemysłowej przeszłości mogą być wykorzystywane we współczesnej pracy muzealnej, edukacyjnej i animacyjnej. W miejscu takim jak Zagłębie Dąbrowskie pamięć o kopalniach, pracownikach przemysłu i społecznościach powstałych wokół zakładów pracy pozostaje ważnym punktem odniesienia dla opowieści o historii i przemianach regionu - napisało w mediach społecznościowych Muzeum Saturn.

Cykl ma przede wszystkim wymiar praktyczny – jego uczestnicy podczas seminariów, warsztatów i zajęć realizowanych w przestrzeni wystawy stałej Muzeum Saturn poznają sposoby twórczego wykorzystania dziedzictwa przemysłowego oraz rozwijania własnych działań edukacyjnych i animacyjnych.