„Ślad przemysłu”, czyli analogowa opowieść o Śląsku. Zaprasza PGG

Co zostaje po przemyśle, kiedy milkną maszyny, wygasają piece, a miejsca, które przez dziesięciolecia tętniły życiem, zaczynają się zmieniać? Ślad. Ślad w architekturze, w stalowych konstrukcjach, szybach kopalnianych, torach, halach i opuszczonych obiektach. Ale przede wszystkim – ślad w pamięci.

Co zostaje po przemyśle, kiedy milkną maszyny, wygasają piece, a miejsca, które przez dziesięciolecia tętniły życiem, zaczynają się zmieniać? Ślad. Ślad w architekturze, w stalowych konstrukcjach, szybach kopalnianych, torach, halach i opuszczonych obiektach. Ale przede wszystkim – ślad w pamięci.

16 września o godz. 1800 odbędzie wernisaż i spotkanie autorskie Adama Łakomego w „Kopalni Dokumentu” przy Szybie Maciej w Zabrzu. Zaprasza na nie Polska Grupa Górnicza.

Na wystawie zobaczymy analogowe fotografie przemysłowej architektury Śląska – kopalń, hut, kolei, opuszczonych obiektów i miejsc oczekujących na rewitalizację.

Wśród prezentowanych prac znajdzie się również fotografia KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, wykonana na kliszy aparatem Rolleiflex. Podczas spotkania Adam Łakomy zaprezentuje wybrane fotografie z kopalni Bolesław Śmiały i Sośnica oraz opowie także o realizowanym przy współpracy z PGG projekcie, stanowiącym kontynuację cyklu „Między węglem”.