Po szychcie

„Ślad przemysłu”, czyli analogowa opowieść o Śląsku. Zaprasza PGG

Co zostaje po przemyśle, kiedy milkną maszyny, wygasają piece, a miejsca, które przez dziesięciolecia tętniły życiem, zaczynają się zmieniać? Ślad. Ślad w architekturze, w stalowych konstrukcjach, szybach kopalnianych, torach, halach i opuszczonych obiektach. Ale przede wszystkim – ślad w pamięci.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

15 września 2026, 10:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Adam Łakomy

Ślad przemysłu - Adam Łakomy

fot: Adam Łakomy

Co zostaje po przemyśle, kiedy milkną maszyny, wygasają piece, a miejsca, które przez dziesięciolecia tętniły życiem, zaczynają się zmieniać? Ślad. Ślad w architekturze, w stalowych konstrukcjach, szybach kopalnianych, torach, halach i opuszczonych obiektach. Ale przede wszystkim – ślad w pamięci.

16 września o godz. 1800 odbędzie wernisaż i spotkanie autorskie Adama Łakomego w „Kopalni Dokumentu” przy Szybie Maciej w Zabrzu. Zaprasza na nie Polska Grupa Górnicza. 

Na wystawie zobaczymy analogowe fotografie przemysłowej architektury Śląska – kopalń, hut, kolei, opuszczonych obiektów i miejsc oczekujących na rewitalizację.

Wśród prezentowanych prac znajdzie się również fotografia KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, wykonana na kliszy aparatem Rolleiflex. Podczas spotkania Adam Łakomy zaprezentuje wybrane fotografie z kopalni Bolesław Śmiały i Sośnica oraz opowie także o realizowanym przy współpracy z PGG projekcie, stanowiącym kontynuację cyklu „Między węglem”.

  • 16 września 2026 r. godz. 18.00
  • Kopalnia Dokumentu, Szyb Maciej, ul. Srebrna 6, Zabrze
  • Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych fotografią analogową, historią i przemysłowym dziedzictwem Śląska. Serdecznie zapraszamy!

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