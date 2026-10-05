Pierwszy efekt surowcowej gorączki, czyli kierunki górnicze na topie

Tegoroczna rekrutacja na studia wyższe okazała się historyczna. Przypomnijmy zatem, że reforma edukacji z lat 2014–2016 objęła obowiązkiem szkolnym sześciolatki. Decyzja ta doprowadziła do powstania tzw. podwójnych roczników. Choć z tego pomysłu szybko zrezygnowano to jednak kumulacja stała się nieunikniona i w roku akademickim 2026/2027 mamy do czynienia z pierwszą jej odsłoną.

Tegoroczna rekrutacja na studia wyższe okazała się historyczna. Przypomnijmy zatem, że reforma edukacji z lat 2014–2016 objęła obowiązkiem szkolnym sześciolatki. Decyzja ta doprowadziła do powstania tzw. podwójnych roczników. Choć z tego pomysłu szybko zrezygnowano to jednak kumulacja stała się nieunikniona i w roku akademickim 2026/2027 mamy do czynienia z pierwszą jej odsłoną.

Wyższe uczelnie kształcące w kierunkach górniczych zgłaszają rekordowe nabory kandydatów na studia dzienne. Czy jest to jeden z symptomów boomu surowcowego w naszym kraju? A może raczej efekt matur zdawanych przez skumulowane, podwójne roczniki?

Tegoroczna rekrutacja na studia wyższe okazała się historyczna. Przypomnijmy zatem, że reforma edukacji z lat 2014–2016 objęła obowiązkiem szkolnym sześciolatki. Decyzja ta doprowadziła do powstania tzw. podwójnych roczników. Choć z tego pomysłu szybko zrezygnowano to jednak kumulacja stała się nieunikniona i w roku akademickim 2026/2027 mamy do czynienia z pierwszą jej odsłoną.

- Za nami wyjątkowo liczny nabór na wszystkie kierunki prowadzonych przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii i Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, a więc na Automatykę i Informatykę Przemysłową, Geoinżynierię i Eksploatację Surowców, Inżynierię Bezpieczeństwa, Rewitalizację Terenów Poprzemysłowych oraz na Geodezję i Kartografię. Co ciekawe, bardzo dużym zainteresowaniem w tym roku cieszył się kierunek górniczy, czyli Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców. Ogółem 1 października na naszym wydziale rozpoczęło naukę 600 nowych studentów – przyznała dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska, prof. PŚ, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.

Na studia inżynierskie o kierunku górniczym przyjęto 35 osób. W marcu 2027 r. rozpocznie się nabór na studia magisterskie, cieszące się sporą popularnością wśród pracowników zakładów górniczych chcących podnieść swoje kwalifikacje. Na wszystkich rocznikach kierunki górnicze są w tym roku akademickim wypełnione.

- Zapraszamy także na studia podyplomowe z górnictwa podziemnego, które również odpowiadają na potrzeby tej gałęzi przemysłu, zwłaszcza w zakresie przedmiotów, które są wymagane przy tzw. zatwierdzeniach górniczych - dodała dr hab. inż. Małgorzata Wyganowska.

Nigdy nie brakowało chętnych

Podobne wieści nadeszły z Politechniki Wrocławskiej. Tam tegoroczny nabór również bił wszelkie historyczne rekordy.

- W sumie na studia I stopnia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii przyjęliśmy 400 studentów. 90 na kierunek górnictwo i geologia, 60 na geoenergetykę, 120 na geodezję i kartografię oraz 130 na informatykę – wyliczył dr inż. Tadeusz Głowacki, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Będą też kontynuowane studia II stopnia na kierunku górnictwo i geologia w języku angielskim.

- U nas nigdy nie brakowało chętnych do studiowania kierunków górniczych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w górnictwie skalnym, w zakładach KGHM-u, w Turowie. Poszerzyliśmy także kadrę naukową - zdradził dr inż. Tadeusz Głowacki

W piątek 9 października uczelnia zainauguruje uroczyście nowy rok akademicki. Z rynku na Politechnikę wyruszy górniczy pochód, a wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska, a zarazem główny geolog kraju.

- Pragniemy tym samym przypomnieć wszystkim jak istotne są dla naszej gospodarki, dla Polski i dla naszego regionu, minerały i ich eksploatacja – dodał prodziekan ds. studenckich.

W Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej kształcić się będzie 40 przyszłych inżynierów górników – potwierdził nam Arkadiusz Kustra, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (dawnego Wydziału Górniczego).