Zdjęcia kopalni „Ziemowit” nagrodzone w Warszawie

Nagroda specjalna Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w konkursie O!ZNAKI PRACY 2026 dla autora cyklu zdjęć o kopalni „Ziemowit”.

Nagroda specjalna Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w konkursie O!ZNAKI PRACY 2026 dla autora cyklu zdjęć o kopalni „Ziemowit”.

Konkurs fotograficzno-filmowy O!ZNAKI PRACY organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy odbył się w tym roku już po raz 10. Wydarzeniu od lat patronuje Wyższy Urząd Górniczy. Finał konkursu odbył się w warszawskim kinie Atlantic.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji, zorganizowanej pod hasłem „Praca bez filtra”, było ukazanie prawdziwego oblicza sfery zawodowej. Rezygnując z uproszczeń i zbędnego estetyzowania, twórcy skupili się na codzienności i wyzwaniach wpisanych w pracę, podkreślając jednocześnie jej wymiar społeczny – informuje WUG.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego we współpracy z Fundacją Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego, przyznał nagrodę specjalną autorowi cyklu zdjęć „Ziemowit” Arturowi Jastrzębskiemu. Pięć fotografii pokazuje cykl produkcyjny w lędzińskiej kopalni.

Nagrodę wręczył zastępca dyrektora OUG w Warszawie Maciej Mazur. Fotografie Artura Jastrzębskiego można oglądać na jego stronie.