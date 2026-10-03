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KGHM New Media Week czas zacząć! Katowice stają się stolicą sztuki cyfrowej

W Katowicach odbyła się konferencja prasowa otwierająca KGHM New Media Week 2026 – wydarzenie organizowane przez Fundację Soundscape we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice Miasto Ogrodów – Instutucją Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Muzeum Śląskim w Katowicach. Od 30 września do 11 października miasto staje się centrum sztuki cyfrowej i nowoczesnych technologii.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 października 2026, 09:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Fundacja Soundscape

Katowice stają się stolicą sztuki cyfrowej

fot: Fundacja Soundscape

W Katowicach odbyła się konferencja prasowa otwierająca KGHM New Media Week 2026 – wydarzenie organizowane przez Fundację Soundscape we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice Miasto Ogrodów – Instutucją Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Muzeum Śląskim w Katowicach. Od 30 września do 11 października miasto staje się centrum sztuki cyfrowej i nowoczesnych technologii.

KGHM New Media Week łączy potencjał śląskiej kultury z międzynarodowym środowiskiem twórców. Sztuka nowych mediów zastępuje tradycyjne pędzle i dłuta kodem komputerowym, sztuczną inteligencją, wirtualną rzeczywistością, robotyką oraz interaktywnym dźwiękiem, wciągając widza w bezpośrednią interakcję z dziełem.

- Od lat działamy na styku sztuki, technologii i biznesu, budując przestrzeń efektywnej współpracy pomiędzy tymi obszarami. KGHM New Media Week to wydarzenie, w którym pokazujemy, że sztuka nowych mediów jest świetnym partnerem dla biznesu, miast i instytucji - partnerem, który wnosi realną wartość, tworzy nowe znaczenia i buduje nowoczesne sposoby opowiadania o świecie. Szczególnie istotne jest dla nas to, że nasi Partnerzy angażują się w projekt nie tylko finansowo czy promocyjnie, ale współtworzą z nami żywy ekosystem innowacji i kultury - mówi Paweł Pindur, Prezes Fundacji Soundscape, pomysłodawca KGHM New Media Week.

Główna wystawa wydarzenia odbywa się w Muzeum Śląskim. - Muzeum Śląskie jest dla mnie muzeum przyszłości, odważnie zwróconym ku nowym ideom. Nie oznacza to odwrócenia się od dziedzictwa – przeciwnie, to właśnie przemysłowa przeszłość Śląska, jego zmysł nowoczesności, eksperyment i zdolność do zmiany inspirują nas do podejmowania nowych poszukiwań. Dlatego włączamy się w KGHM New Media Week: sztuka nowych mediów pozwala nam nie tylko przyglądać się przemianom technologicznym, ale także pytać, jakiego świata chcemy i jaką rolę sami odgrywamy w jego kształtowaniu - podkreśla dr Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.

Kierunek: Muzeum Śląskie

W kolejnych dniach wydarzeniu towarzyszyć będą m.in. koncerty immersyjne w katowickim Tonarium (wystąpią m.in. Błażej Król, Tymek Papior, SIKSA oraz zespół Ciśnienie), a także pokazy, spotkania, konsultacje biznesowe i warsztaty technologiczne na ASP. W programie edukacyjnym dla młodzieży weźmie udział blisko 1000 uczniów.

Sponsorem tytularnym wydarzenia została spółka KGHM Polska Miedź.

– W KGHM wierzymy, że odpowiedzialny rozwój to nie tylko inwestycje w przemysł 
i technologie, ale także wspieranie kultury, która inspiruje do poszukiwania nowych perspektyw i budowania dialogu społecznego. Dlatego angażujemy się w projekty łączące sztukę 
z nowoczesnymi technologiami, tworząc przestrzeń dla kreatywności, edukacji i innowacji.Międzynarodowy Konkurs Sztuki Nowych Mediów pokazuje, że cyfrowa transformacja może być nie tylko narzędziem rozwoju gospodarczego, ale również impulsem do powstawania wartościowych zjawisk artystycznych o globalnym zasięgu. Jako sponsor tytularny z satysfakcją wspieramy inicjatywy, które otwierają nowe możliwości dla twórców i przybliżają szerokiej publiczności najciekawsze kierunki współczesnej kultury – podkreśla Tomasz Półgrabski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Sponsoringu w KGHM Polska Miedź.

Sercem wydarzenia jest Międzynarodowy Konkurs Sztuki Nowych Mediów z pulą nagród sięgającą 27 000 euro, do którego zgłosiło się blisko 800 artystów z całego świata. Dziesięć najlepszych prac oraz dwie pozakonkursowe będzie można oglądać w Muzeum Śląskim. 

Partner strategiczny KGHM New Media Week kładzie duży nacisk na przystępność kultury oraz wsparcie edukacji nowo-technologicznej:

– Orlen chętnie angażuje się w inicjatywy, które łączą sztukę z nowoczesnymi technologiami. To wpisuje się w naszą wizję sponsoringu zwiększającego dostępność kultury. Chcemy też wspierać projekty wyznaczające nowe trendy społeczne oraz innowacje, takie jak sztuka cyfrowa. Immersyjne wystawy i interaktywne instalacje stały się już naturalnym elementem doświadczania sztuki. New Media Week to dla nas także doskonała okazja do zaangażowania w edukację technologiczną – mówi Sylwia Snopkiewicz, dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu Orlenu.

Pełny harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronie: www.newmediaweek.com/program

Powiązane tematy:

kghm media week sztuka cyfrowa

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