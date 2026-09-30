Już w niedzielę, 11 października 2026 r. o godz. 16.00, Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej zaprasza na wyjątkowe - bezpłatne wydarzenie kulturalne. Na deskach teatru zadebiutuje najnowszy spektakl w reżyserii Zbigniewa Stryja pt. „WIELKI PIEC... GINTER ŁOSTOŃ”.

Już w niedzielę, 11 października 2026 r. o godz. 16.00, Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej zaprasza na wyjątkowe - bezpłatne wydarzenie kulturalne. Na deskach teatru zadebiutuje najnowszy spektakl w reżyserii Zbigniewa Stryja pt. „WIELKI PIEC... GINTER ŁOSTOŃ”.

To opowieść o życiu, miłości i problemach śląskiej społeczności funkcjonującej w cieniu hutniczego giganta. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, jednak obowiązują bezpłatne wejściówki.

Na jedną osobę przypada limit 4 biletów

Będzie można je odbierać w kasie ŚTI od wtorku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00, począwszy od 1 października (czwartek). Należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, a na jedną osobę przypada limit 4 biletów.

– Wielki Piec Huty Pokój to symbol Rudy Śląskiej, zabytek, który dzięki ogromnemu wysiłkowi i pozyskanym funduszom przejdzie niezwykłą transformację. Ale ten piec to przede wszystkim bijące niegdyś serce miasta, wokół którego toczyło się życie wielu pokoleń Rudzian – mówi Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. – Niezmiernie się cieszę, że ten industrialny świadek naszej historii stał się natchnieniem dla twórców kultury. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na nadchodzącą premierę. To wspaniała okazja, abyśmy wspólnie spotkali się w teatrze i zanurzyli w pięknej, szczerej opowieści o naszym Śląsku – pełnej wzruszeń, humoru i ponadczasowej życiowej mądrości.

„WIELKI PIEC... GINTER ŁOSTOŃ” to fascynująca opowieść o śląskiej społeczności, która żyje, kocha i boryka się z problemami – w blasku, a czasem i w cieniu Wielkiego Pieca Huty Pokój. W przedstawienie wpisane jest wiele wątków i wiele postaci, a sam Wielki Piec jest jedną z nich. To gigantyczne hutnicze urządzenie góruje nad miastem, wpisuje się w rytm życia, determinuje, a czasem zniewala.

„Tyn piec, to jes nasz piec chlebowy, łon dowo nom życie (...)” – mówi jedna z postaci dramatu. I to jest prawda, Wielki Piec to symbol, to metafora, to jak słowo amen, które kończy pacierz.

Dramatyczne rozmowy, niezwykłe relacje międzyludzkie, humor i wzruszenie – to wszystko mieści się w najnowszym spektaklu Śląskiego Teatru Impresaryjnego. Kreacje aktorskie, doskonała muzyka, kostiumy z epoki i zaskakujące zwroty akcji, a do tego ponadczasowa prawda i mądrość ludzi żyjących tu – Ślązaków. To nie jest przedstawienie z obszaru dokumentu opartego na historycznych faktach – to szczera opowieść inspirowana losem hutniczych rodzin. Inspirowana wspomnieniami i marzeniami.

Szczegółowy repertuar Śląskiego Teatru Impresaryjnego oraz informacja o kolejnych spektaklach „WIELKI PIEC... GINTER ŁOSTOŃ” dostępny jest na stronie www.slaskiteatrimpresaryjny.pl.

Spektakl wyprodukowano w ramach promocji projektu „Wielki Piec Huty Pokój – Centrum Transformacji w Rudzie Śląskiej”.