Jesień w Tatrach ma swój wyjątkowy rytm. Wakacyjny gwar powoli cichnie, na szlakach robi się spokojniej, a górskie krajobrazy nabierają złotych, rudych i czerwonych barw. Przy dobrej pogodzie widoki potrafią zachwycić jeszcze bardziej niż latem, a chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom i dłuższym wędrówkom.

Jesień w Tatrach ma swój wyjątkowy rytm. Wakacyjny gwar powoli cichnie, na szlakach robi się spokojniej, a górskie krajobrazy nabierają złotych, rudych i czerwonych barw. Przy dobrej pogodzie widoki potrafią zachwycić jeszcze bardziej niż latem, a chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom i dłuższym wędrówkom.

To dobry moment zarówno na aktywny weekend w górach, jak i kilka dni spokojnego odpoczynku z dala od codziennego pośpiechu. Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska przygotował na ten okres ofertę „Złota jesień w Górach - relaks z widokiem na Tatry”, z której można skorzystać zarówno podczas krótkiego wyjazdu, jak i dłuższego pobytu na Podhalu.

Tatry w spokojniejszym wydaniu

Koniec września, październik i listopad to dla wielu osób jeden z najprzyjemniejszych momentów na wyjazd w góry. Wakacyjne tłumy są już mniejsze, dzięki czemu nawet popularne miejsca pozwalają poczuć więcej ciszy i przestrzeni.

Bukowina Tatrzańska może być świetną bazą wypadową na górskie wędrówki, ale jesienny pobyt nie musi oznaczać wyłącznie aktywności na szlaku. Po chłodniejszym dniu można wybrać się do pobliskich term, m.in. Term Bukovina czy Term Szaflary, albo po prostu przeznaczyć popołudnie na spokojny odpoczynek.

Warto też wykorzystać pobyt do poznawania Podhala i jego okolic. Wśród możliwości są wycieczki w Pieniny, spływ Dunajcem, a kiedy warunki na to pozwalają także kuligi. Jesień daje więc sporo swobody: jednego dnia można ruszyć na szlak, a kolejnego zwolnić tempo i pozwolić sobie na bardziej leniwy wypoczynek.

Odpoczynek z widokiem na Tatry

W ramach jesiennego pakietu Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska oferuje noclegi w komfortowych pokojach z widokiem na góry. W cenę pobytu wliczone są również śniadania oraz obiadokolacje w formie bufetu, podczas których serwowane są dania kuchni polskiej i regionalnej.

Na gości czekają także bezpłatny parking, upominek powitalny w pokoju oraz drink serwowany na powitanie w hotelowej restauracji.

To właśnie takie drobne elementy sprawiają, że pobyt nabiera bardziej wypoczynkowego charakteru i pozwala od początku wejść w spokojniejszy rytm wyjazdu.

Po spacerze - sauna i jacuzzi

Jesienny wyjazd w Tatry nie musi oznaczać całych dni spędzonych na szlaku. Po spacerze albo dłuższej wycieczce można odpocząć w hotelowej strefie wellness.

Goście mają nielimitowany dostęp do sauny suchej i parowej, jacuzzi oraz ścieżki Kneippa. Jesienią taka forma relaksu smakuje szczególnie dobrze - zwłaszcza po chłodniejszym dniu, kiedy za oknem coraz wyraźniej czuć zbliżającą się zimę.

W ramach oferty można również skorzystać z atrakcyjnych rabatów do hotelowej Restracji TaTRadycja, jak i okolicznych atrakcji.

Rodzinny wyjazd w góry

Hotel przygotował również udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi mają do dyspozycji pokój zabaw, a dodatkową atrakcją mogą być zniżki na wybrane miejsca i aktywności w regionie.

Wśród nich znajduje się 20 proc. rabatu do Term Szaflary, 10 proc. zniżki do Rabkolandu oraz rabat na przejażdżki quadami. Na miejscu można także uzyskać pomoc przy rezerwacji dodatkowych atrakcji, takich jak kuligi, spływ Dunajcem czy jednodniowe wycieczki.

Dzięki temu pobyt można łatwo dopasować do własnego stylu wypoczynku - niezależnie od tego, czy ma to być rodzinny weekend, aktywny wyjazd we dwoje czy kilka spokojnych dni poświęconych przede wszystkim regeneracji.

Kiedy można skorzystać z oferty?

Pakiet „Złota jesień w Górach – relaks z widokiem na Tatry” dostępny jest w trzech terminach:

od 27 września do 2 października 2026 r.,

od 4 października do 9 listopada 2026 r.,

od 16 listopada do 20 grudnia 2026 r.

Jesienny wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej może być więc zarówno pomysłem na spontaniczny weekend, jak i na kilka spokojniejszych dni z dala od miasta. Górskie krajobrazy, termy, regionalna kuchnia i możliwość odpoczynku w hotelowej strefie wellness tworzą warunki, w których nawet krótki pobyt pozwala naprawdę zmienić tempo.

Bo jesień w Tatrach nie potrzebuje wielu atrakcji, żeby zachwycić. Czasem wystarczy spokojny spacer, widok na góry i chwila, w której nie trzeba się nigdzie spieszyć.

Rezerwacja

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu „Złota jesień w Górach - relaks z widokiem na Tatry” dostępne na stronie

Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska

Telefon: +48 572 663 274, +48 18 207 72 12

E-mail: bukowina@nat.pl





