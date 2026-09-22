Na Politechnice Wrocławskiej powstaje Laboratorium Bezpieczeństwa i Inżynierii Materiałów Energetycznych. W badania zaangażowani będą także pracownicy badający wybuchy w środowisku górniczym.

Na Politechnice Wrocławskiej powstaje Laboratorium Bezpieczeństwa i Inżynierii Materiałów Energetycznych. W badania zaangażowani będą także pracownicy badający wybuchy w środowisku górniczym.

Naukowcy mają pracować w laboratorium nad bezpieczniejszymi materiałami wybuchowymi, „zielonymi” paliwami rakietowymi i technologiami dla górnictwa – podaje Politechnika Wrocławska.

Pomysłodawcą projektu jest dr inż. Maciej Kaniewski z Katedry Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych na W3. Będą w niego też zaangażowani też badacze m.in. z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.

Laboratorium powstało na bazie badań dr. Kaniewskiego nad stabilnością termiczną nawozów na bazie azotanu amonu. Eksplozja w Bejrucie z 2020 roku przypomniała, jak niebezpieczna może być ta substancja. Z tego powodu formuła wyrobów zawierających azotan amonu musi być opracowywana z dużą precyzją, co pozwala zminimalizować ryzyko niekontrolowanego rozkładu lub wybuchu podczas wytwarzania, przewozu i składowania.

"Inwestowanie w rodzime technologie staje się kluczowe"

Azotan amonu produkują w Polsce m.in. Grupa Azory i Anwil. Lokalne zaplecze przemysłowe daje więc zespołowi szansę na nawiązanie współpracy z firmami i wdrażanie wypracowanych rozwiązań.

Co więcej, badania nad tego typu rozwiązaniami znakomicie wpisują się w technologie podwójnego zastosowania, czyli dual-use. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i planowanego zwiększonego finansowania programów związanych z obronnością, inwestowanie w rodzime technologie staje się kluczowe dla uniezależnienia się od zagranicznych dostawców – tłumaczy dr Maciej Kaniewski.

Badania w laboratorium skupią się na bezpieczeństwie procesów, stabilności termicznej oraz wrażliwości materiałów wysokoenergetycznych na różne bodźce. Naukowcy sprawdzą też, jak badane materiały reagują m.in. na wysoką temperaturę, uderzenia i wyładowania elektrostatyczne. Laboratorium zostanie też wyposażone w nowoczesny kalorymetr ciśnieniowy do badania reakcji w wysokim ciśnieniu oraz w urządzenie do sprawdzania, jak materiały reagują na iskry elektryczne.

- Bardzo niewiele jednostek naukowych na świecie prowadzi tego typu analizy, a jest to kluczowe dla zapobiegania katastrofom. Trzeba bowiem podkreślić, że wiele materiałów uznawanych za stabilne reaguje gwałtownie na minimalne nawet wyładowanie iskrowe, dlatego dokładne określenie tej wrażliwości ma fundamentalne znaczenie dla ich wykorzystywania – dodaje dr Kaniewski.



Jak podaje Politechnika Wrocławska, planowane jest też zaangażowanie specjalistów z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, zajmujących się analizą procesów wybuchowych w środowisku górniczym.