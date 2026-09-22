Nie żyje nauczyciel górnictwa, pisarz i piewca Śląska

Rozumiał Śląsk jak mało kto, bo z niego pochodził i wrósł w jego tkankę. Do przejścia na emeryturę uczył w szkole górnictwa przy Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit., był też jej dyrektorem.

„Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla naszej gminy i całego regionu. Odszedł człowiek, który przez dziesięciolecia swoją pracą, twórczością i zaangażowaniem współtworzył lokalną wspólnotę, pielęgnował śląską tożsamość i przypominał o wartości naszej historii, tradycji i języka” – napisał Urząd Gminy Bojszowy.

Alojzy Lysko przez całe swoje życie był związany właśnie z tą miejscowością. Tam się urodził się w 1942 r.

Jego twórczość była ściśle związana z Górnym Śląskiem

Opowiadał o trudnych i bolesnych dziejach regionu. Znał je dobrze, bo sam ich doświadczył. Ojciec Lyski został wcielony do Wehrmachtu i zginął na froncie wschodnim podczas II wojny światowej.

Rozgłos jako pisarzowi dał mu monodram „Mianujom mie Hanka”, który powstał na podstawie jego tekstu „Jak Niobe. Opowieść górnośląska”. Dzięki niesamowitej grze Grażynie Bułki, Ślązaczki ze Świętochłowic, ten spektakl odniósł ogromny sukces.

Kolejne dzieło Lyski to „Duchy wojny”. Seria ta przedstawia ona długo skrywane doświadczenia Górnoślązaków, którzy w czasie II wojny światowej służyli w Wehrmachcie.

W 2026 Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach nadano jego imię; w jej holu odsłonięto również płaskorzeźbę przedstawiającą popiersie Alojzego Lyski.

Jako samorządowiec był radnym Bojszów i Tychów. Zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego. Był posłem na Sejm RP V kadencji. Został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za działalność na rzecz kultury Górnego Śląska.