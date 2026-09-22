Kraj i Świat

Nie żyje nauczyciel górnictwa, pisarz i piewca Śląska

Zmarł Alojzy Lysko, nauczyciel górnictwa, pisarz, znawca Górnego Śląska i piewca jego kultury. Miał 84 lata. To na podstawie jego tekstu powstał kultowy monodram o Śląsku i jego skomplikowanej historii pt. „Mianujom mie Hanka”.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

22 września 2026, 10:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/Instytut Korfantego

Alojzy Lysko nie żyje

fot: FB/Instytut Korfantego

Zmarł Alojzy Lysko, nauczyciel górnictwa, pisarz, znawca Górnego Śląska i piewca jego kultury. Miał 84 lata. To na podstawie jego tekstu powstał kultowy monodram o Śląsku i jego skomplikowanej historii pt. „Mianujom mie Hanka”.

Rozumiał Śląsk jak mało kto, bo z niego pochodził i wrósł w jego tkankę. Do przejścia na emeryturę uczył w szkole górnictwa przy Kopalni Węgla Kamiennego Ziemowit., był też jej dyrektorem.

„Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla naszej gminy i całego regionu. Odszedł człowiek, który przez dziesięciolecia swoją pracą, twórczością i zaangażowaniem współtworzył lokalną wspólnotę, pielęgnował śląską tożsamość i przypominał o wartości naszej historii, tradycji i języka” – napisał Urząd Gminy Bojszowy.

Alojzy Lysko przez całe swoje życie był związany właśnie z tą miejscowością. Tam się urodził się w 1942 r.

Jego twórczość była ściśle związana z Górnym Śląskiem

Opowiadał o trudnych i bolesnych dziejach regionu. Znał je dobrze, bo sam ich doświadczył. Ojciec Lyski został wcielony do Wehrmachtu i zginął na froncie wschodnim podczas II wojny światowej.

Rozgłos jako pisarzowi dał mu monodram „Mianujom mie Hanka”, który powstał na podstawie jego tekstu „Jak Niobe. Opowieść górnośląska”. Dzięki niesamowitej grze Grażynie Bułki, Ślązaczki ze  Świętochłowic, ten spektakl odniósł ogromny sukces. 

Kolejne dzieło Lyski to „Duchy wojny”. Seria ta przedstawia ona długo skrywane doświadczenia Górnoślązaków, którzy w czasie II wojny światowej służyli w Wehrmachcie.

W 2026 Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach nadano jego imię; w jej holu odsłonięto również płaskorzeźbę przedstawiającą popiersie Alojzego Lyski.

Jako samorządowiec był radnym Bojszów i Tychów. Zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego. Był posłem na Sejm RP V kadencji. Został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za działalność na rzecz kultury Górnego Śląska.

Powiązane tematy:

alojzy lysko pisarz śląsk

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Nauka

Powstaje unikalne laboratorium. Będzie też pracować nad rozwiązaniami dla górnictwa

Na Politechnice Wrocławskiej powstaje Laboratorium Bezpieczeństwa i Inżynierii Materiałów Energetycznych. W badania zaangażowani będą także pracownicy badający wybuchy w środowisku górniczym.

Rynek

Na Wall Street spore wzrosty, Nasdaq najwyżej w historii

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów w ślad za taniejącą ropą naftową. Nasdaq znalazł się na najwyższym poziomie w historii napędzany zwyżkami akcji spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Finanse i inwestycje

Giełda kryptowalut domaga się prawie 2,5 mln zł od KNF za wpis na listę ostrzeżeń publicznych

Przed stołecznym sądem toczy się sprawa, w której giełda kryptowalut BitMarket24 domaga się niemal 2,5 mln zł odszkodowania od Komisji Nadzoru Finansowego za wpis na listę ostrzeżeń publicznych. Spółka przekonuje, że uniemożliwiło to jej dalsze funkcjonowanie. Zdaniem KNF zarzuty giełdy są bezzasadne.

Finanse i inwestycje

NBP na zakupach. Dokupił ok. 7,8 tony złota

Na koniec sierpnia NBP posiadał ponad 20,8 mln uncji, czyli prawie 648 ton złota o wartości przeszło 344,7 mld zł - podał w poniedziałek bank centralny. W sierpniu NBP dokupił prawie 7,8 tony złota.