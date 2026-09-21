Urządzenia OT, czyli wykorzystywane do sterowania procesami technologicznymi, powinny być odseparowane od internetu - wynika z poniedziałkowych rekomendacji dla sektora wodno-kanalizacyjnego, które wydał pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski.

Urządzenia OT, czyli wykorzystywane do sterowania procesami technologicznymi, powinny być odseparowane od internetu - wynika z poniedziałkowych rekomendacji dla sektora wodno-kanalizacyjnego, które wydał pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski.

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa zarekomendował podmiotom krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC) z sektora wodno-kanalizacyjnego m.in. odseparowanie od internetu urządzeń OT (z ang. Operational Technology, czyli ochrona przemysłowych systemów sterowania).

Ataki już się zdarzają

"Bezpośrednia dostępność systemów OT i ich paneli administracyjnych z sieci Internet zwiększa ryzyko nieuprawnionego dostępu do systemów automatyki. Przejęcie kontroli nad takimi systemami może prowadzić do zakłócenia procesów technologicznych, przerwania ciągłości działania oraz powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi" - podkreślił resort cyfryzacji w informacji prasowej.

Gawkowski zalecił też podmiotom wodno-kanalizacyjnym m.in. wydzielenie sieci OT od sieci korporacyjnej, zabezpieczenie zdalnego dostępu za pomocą szyfrowanych kanałów komunikacji oraz stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego i zarządzania uprawnieniami pracowników.

Ponadto pełnomocnik zalecił bieżące aktualizacje oprogramowania systemów OT oraz stosowanie mechanizmów audytu, w tym monitorowanie zdarzeń bezpieczeństwa z sieci OT.

Gawkowski zaznaczył, że systemy technologii operacyjnej powinny być objęte Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Chodzi m.in. o przeprowadzanie testów bezpieczeństwa i analizy ryzyka dla organizacji, zarządzanie podatnościami oraz wycofywanie urządzeń po zakończeniu wsparcia producenta dla nich.

Pełnomocnik rządu zarekomendował również podmiotom wodno-kanalizacyjnym stosowanie się do zaleceń oraz ostrzeżeń wydawanych przez zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT) oraz utrzymywanie z nimi komunikacji.

Rekomendacja Gawkowskiego

Rekomendacja Gawkowskiego została opracowana we współpracy Ministerstwa Cyfryzacji i CSIRT Infrastruktura. Dokument powstał na podstawie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC) z 2018 r.

Jak przekazał Gawkowski w marcu br., w ubiegłym roku doszło do 94 cyberataków na sektor wodno-kanalizacyjny, co stanowi wzrost o blisko 100 proc. w stosunku do roku 2024 r. Odnotowano m.in. próby włamań do systemów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

Ataki często polegały na manipulowaniu parametrami technicznymi urządzeń, co stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców - poinformował wówczas resort cyfryzacji.

Jak podał portal cyberdefence24.pl, w 2025 r. w Polsce miały miejsce ataki na sektor wodno-kanalizacyjny: na stacje uzdatniania wody w Tolkmicku, Małdytach i Sierakowie (luty 2025); na oczyszczalnię ścieków w Witkowie (maj 2025); na SUW w Jabłonnie Lackiej (wrzesień 2025) i na oczyszczalnię ścieków w Chodaczowie (październik 2025).