Kraj i Świat

Rusza remont ważnej drogi w Rudzie Śląskiej. Prace będą kosztować ponad 2,77 mln zł

Ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej zyska nową nawierzchnię jeszcze w tym roku. Teren budowy został przekazany wykonawcy 21 września 2026 r., a wartość zadania to ponad 2,77 mln zł, w tym blisko 951 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 września 2026, 15:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Ruda Śląska

Ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej zostanie wyremontowana

fot: UM Ruda Śląska

Ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej zyska nową nawierzchnię jeszcze w tym roku. Teren budowy został przekazany wykonawcy 21 września 2026 r., a wartość zadania to ponad 2,77 mln zł, w tym blisko 951 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Zakres prac i harmonogram

Prace remontowe obejmują wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz odtworzenie oznakowania na dwóch odcinkach: od ul. Katowickiej do ronda Górników oraz od ul. Kupieckiej do ronda na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja. Dodatkowo przewidziano obustronną wymianę krawężników.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic. Informacje o utrudnieniach w ruchu będą przekazywane na bieżąco.

Finansowanie: blisko milion złotych z RFRD

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 772 579,41 zł. Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok to 951 198,50 zł.

Remont ul. Obrońców Westerplatte finansowany jest z puli wydatków bieżących miasta na remonty, która w tym roku wynosi 13 mln zł. Środki te nie wliczają się do wydatków inwestycyjnych budżetu.

Droga istotna ze względu na otoczenie

– Instytucje, które mamy w pobliżu – przedszkole, szkoła, niedaleko Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – powodują, że ta droga jest istotna, a jej stan techniczny wymaga poprawy – powiedział Marek Wójcik, wojewoda śląski. Dodał, że w województwie śląskim w tym roku realizowanych jest około 100 projektów wspieranych z RFRD.

 

– Pieniądze rządowe w dyspozycji pana wojewody to bardzo ważny element wsparcia dla samorządów, jeśli chodzi o remontowanie dróg – zaznaczył prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. – W tym przypadku mówimy o drodze powiatowej w centralnej części miasta, między dwoma ważnymi drogami – ulicami 1 Maja i Niedurnego. Już wkrótce, bo nie jest to długotrwałe zadanie, kierowcy będą jeździć po wyremontowanej nawierzchni – dodał.

Budżet miasta: drogi największą pozycją inwestycyjną

Wydatki na inwestycje drogowe w budżecie Rudy Śląskiej na 2026 rok to prawie 196 mln zł – największa pozycja wśród wydatków inwestycyjnych, które łącznie wynoszą ponad 395 mln zł.

Najwięcej środków zaplanowano na budowę trasy N-S: 97,6 mln zł na odcinek od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 oraz prawie 80 mln zł na odcinek od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli. Do tego dochodzą środki na remonty bieżące, które nie wliczają się do wydatków inwestycyjnych – w tym roku mają one wynieść 13 mln zł.

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