Ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej zyska nową nawierzchnię jeszcze w tym roku. Teren budowy został przekazany wykonawcy 21 września 2026 r., a wartość zadania to ponad 2,77 mln zł, w tym blisko 951 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ulica Obrońców Westerplatte w Rudzie Śląskiej zyska nową nawierzchnię jeszcze w tym roku. Teren budowy został przekazany wykonawcy 21 września 2026 r., a wartość zadania to ponad 2,77 mln zł, w tym blisko 951 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac i harmonogram

Prace remontowe obejmują wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz odtworzenie oznakowania na dwóch odcinkach: od ul. Katowickiej do ronda Górników oraz od ul. Kupieckiej do ronda na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja. Dodatkowo przewidziano obustronną wymianę krawężników.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic. Informacje o utrudnieniach w ruchu będą przekazywane na bieżąco.

Finansowanie: blisko milion złotych z RFRD

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 772 579,41 zł. Wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok to 951 198,50 zł.

Remont ul. Obrońców Westerplatte finansowany jest z puli wydatków bieżących miasta na remonty, która w tym roku wynosi 13 mln zł. Środki te nie wliczają się do wydatków inwestycyjnych budżetu.

Droga istotna ze względu na otoczenie