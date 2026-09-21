Kraj i Świat

Koniec ulgi mieszkaniowej? Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy, który ją ogranicza

Rząd we wtorek zajmie się projektem zmian w podatkach, którego celem jest m.in. ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Projekt zakłada także wydłużenie do 3 lat okresu, w którym osoba fizyczna może sprzedać bez podatku rzecz, podarowaną jej przez przedsiębiorcę z najbliższej rodziny.

Pap

21 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

Mieszkanie bez ulgi?

fot: Pixabay.com

Rząd we wtorek zajmie się projektem zmian w podatkach, którego celem jest m.in. ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Projekt zakłada także wydłużenie do 3 lat okresu, w którym osoba fizyczna może sprzedać bez podatku rzecz, podarowaną jej przez przedsiębiorcę z najbliższej rodziny.

W poniedziałek został opublikowany porządek obrad wtorkowej Rady Ministrów. Wynika z niego, że rząd zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera kilkadziesiąt zmian w przepisach podatkowych a ich celem jest przede wszystkim uszczelniania przepisów podatkowych.

Zaczną obowiązywać ograniczenia

Wśród proponowanych zmian znalazło się ograniczenie ulgi mieszkaniowej. Obecnie sprzedaż nieruchomości w okresie krótszym niż 5 lat od jej nabycia jest zwolniona z podatku, jeśli wpływy ze sprzedaży są przeznaczone na potrzeby mieszkaniowej podatnika. MF proponuje zmianę, która ogranicza możliwość skorzystania z tej ulgi.

"Zmiana polega na tym, że podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej w odniesieniu do dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło to odpłatne zbycie dokonał odpłatnego zbycia nieruchomości, w odniesieniu do których stosował już przedmiotową ulgę" - czytamy w uzasadnieniu do projektu. 

"W praktyce oznacza to ograniczenie możliwości wielokrotnego korzystania z preferencji w krótkich odstępach czasu. Dzięki temu ulga nie będzie wykorzystywana jako narzędzie do powtarzalnych, inwestycyjnych sprzedaży nieruchomości bez podatku" - czytamy.

Jednocześnie w ustawie zapisano, że nowe regulacje będą dotyczyć wyłącznie nieruchomości nabytych po dniu wejścia w życie ustawy, czyli po 31 grudnia 2026 r.

W projekcie znalazły się także zapisy, na mocy których do 3 lat z obecnych 6 miesięcy ma zostać wydłużony okres, w którym sprzedaż rzeczy ruchomych objęta jest podatkiem, jeśli rzecz taka została przekazana w ramach darowizny przez przedsiębiorcę osobie z najbliższej rodziny. Na dodatek taki okres będzie obowiązywał także wtedy, jeśli dana rzecz ruchoma przekazana w ramach darowizny przez przedsiębiorcę osobie z grona najbliższej rodziny zostanie przekazana w kolejnej darowiźnie kolejnej osobie fizycznej. Ta zasada nie będzie obowiązywać jednak dla rzeczy o wartości niższej niż 36 120 zł.

W projekcie znajduje się przepis, który wyłącza z opodatkowania PIT świadczeń na utrzymanie rodziny, jeśli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Obecnie bowiem świadczenia takie są zwolnione z podatku wyłącznie wtedy, jeśli istnieje między małżonkami wspólność majątkowa.

Projektowana ustawa ma wejść w życie od końca tego roku

Projekt zawiera także przepisy modyfikujące sposób ustalania poziomu emisyjności CO2 silnika dla potrzeb określenia limitu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie bowiem emisyjność ustala się na podstawie wpisów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, tymczasem po zmianach podatnik będzie mógł wykazać, że dane z CEPiK są błędne, przestawiając np. dokumenty homologacyjne pojazdu.

W projekcie znalazło się jeszcze wiele innych zmian. Na przykład wprowadza on wymóg zatrudniania co najmniej 3 osób przez przedsiębiorcę, który chce skorzystać z ulgi IP Box. Projekt precyzuje, że zakaz amortyzacji w spółkach nieruchomościowych dotyczy również nieruchomości klasyfikowanych dla celów rachunkowych jako inwestycje długoterminowe,, a także wprowadza zakaz zmiany stawek amortyzacyjnych po upływie terminu złożenia zeznania.

 

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