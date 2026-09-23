Zakończyło się głosowanie w Plebiscycie na Śląską Lokację Filmową 2026. Tegorocznym zwycięzcą konkursu został Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej - jeden z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych industrialnych obiektów Górnego Śląska. Gratulujemy!

Zakończyło się głosowanie w Plebiscycie na Śląską Lokację Filmową 2026. Tegorocznym zwycięzcą konkursu został Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej - jeden z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych industrialnych obiektów Górnego Śląska. Gratulujemy!

Do tegorocznego Plebiscytu „Śląska Lokacja Filmowa” zgłoszono 28 lokacji z 20 miast i gmin województwa śląskiego. Komisja w składzie: Agata Adamus – scenograf i dekorator wnętrz (m.in. takich filmów i seriali jak „Simona Kossak”, „Strzępy”, „Dolina Bogów”, „Szadź”, „Horyzont”), Maciej Orlicz – kierownik ds. lokacji (m. in. takich filmów i seriali jak „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”, „Akademia Pana Kleksa”, „Krakowskie potwory”, „Ołowiane dzieci”), Justyna Juszczyk – szefowa Silesia Film Commission oraz Anna Ćwiach – pracownik SFC, specjalistka ds. produkcji filmowych, biorąc pod uwagę możliwość adaptacji scenograficznej zgłoszonych obiektów do produkcji filmowych oraz ich walory historyczne, architektoniczne i krajoznawcze, wybrała pięć finałowych lokacji, które do 18 września walczyły o głosy mieszkańców.

Najlepszy wynik otrzymał Oddział Centrów Demontażowych

Oddział Centrów Demontażowych Grupy KOK znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Tunkla 112, na terenach przemysłowych związanych z historią kopalni KWK Halemba – Wirek.

Obiekt zajmuje powierzchnię blisko 3,8 hektara i obejmuje hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, place składowe z suwnicami, łaźnie pracownicze, garaże, schron oraz zaplecze biurowe z salą odpraw. Przez lata funkcjonował tutaj Oddział Centrów Demontażowych, którego zadaniem był demontaż, odzysk i przygotowanie do ponownego wykorzystania maszyn oraz urządzeń pracujących wcześniej w śląskich kopalniach.

Zwycięzca Plebiscytu otrzyma tytuł Śląskiej Lokacji Filmowej 2026, a przygotowany przez Silesia Film spot promujący zwycięską lokację będzie można oglądać przez dwa tygodnie przed seansami filmowymi w katowickich kinach Instytucji. Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej dołączył do laureatów plebiscytu z poprzednich lat: Kampusu w Rybniku (2020), Wielkiego Pieca Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej (2021), Okiennika Wielkiego w gminie Kroczyce (2022), bytomskiego secesyjnego IV LO (2023), tyskiego Osiedla A (2024) i Parku w Świerklańcu (2025).

Szczegółowe wyniki głosowania w plebiscycie „Śląska Lokacja Filmowa 2026”:

miejsce - Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej: 33,8% oddanych głosów miejsce - Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach: 33,5% oddanych głosów miejsce - Zameczek Myśliwski w Promnicach: 17,3% oddanych głosów miejsce - Rzeka Ruda w Rybniku: 12,4% oddanych głosów miejsce - Pałac Schoena w Sosnowcu: 3,0% oddanych głosów

Organizowany od 2020 roku w województwie śląskim plebiscyt to unikatowa w skali kraju i polskiego kina inicjatywa. Do udziału w plebiscycie właściciele, instytucje, zarządcy i miasta mogą zgłaszać obiekty i miejsca na terenie województwa śląskiego: ciekawe architektonicznie, atrakcyjne wizualnie, z potencjałem, by stać się lokacją filmową.

Pomysłodawcą wydarzenia jest działająca w ramach Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach Silesia Film Commission, która od ponad 10 lat zajmuje się m.in. współpracą z producentami filmowymi, wspieraniem produkcji filmowej na terenie województwa śląskiego, a przede wszystkim dysponuje rozległą bazą lokacji filmowych w regionie. Rangę i znaczenie konkursu docenił Polski Instytut Sztuki Filmowej, przyznając Plebiscytowi w 2022 roku nominację do prestiżowych Nagród PISF – najważniejszych w kraju wyróżnień dla osób, instytucji i inicjatyw wspierających i promujących rozwój polskiej kinematografii.

