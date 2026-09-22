Górnik z Marcela znowu najlepszy

W mediach społecznościowych PGG poinformowała, że Mrówka na mecie zameldował się z czasem 1:09:20, zostawiając za sobą ponad tysiąc zawodników.

To już siódme zwycięstwo Mateusza w tym maratonie - podkreśla spółka.

Dla Mrówki to kolejny bardzo udany start w 2026 roku. Zawodnik od lat należy do czołówki biegaczy w regionie, a jego tegoroczne wyniki pokazują, że z powodzeniem rywalizuje zarówno na dystansach 10 km, jak i w półmaratonach i maratonach.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!