W Politechnice Śląskiej zabrzmiało Gaudeamus

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej: - Przyszłość nie jest miejscem, do którego kiedyś dotrzemy. Przyszłość jest czymś, co wspólnie tworzymy. Dla uniwersytetu technicznego to stwierdzenie ma znaczenie szczególne.

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej: - Przyszłość nie jest miejscem, do którego kiedyś dotrzemy. Przyszłość jest czymś, co wspólnie tworzymy. Dla uniwersytetu technicznego to stwierdzenie ma znaczenie szczególne.

Politechnika Śląska zainaugurowała kolejny rok akademicki, 2026/2027. W Centrum Edukacyjno-Kongresowym, podczas uroczystej akademii zabrzmiało tradycyjne Gaudeamus.

Głos zabrał prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, rektor uczelni

- Spotykamy się dziś, aby uroczyście rozpocząć kolejny rok akademicki Polityki Śląskiej. Inauguracja należy do tych szczegółowych chwili w życiu uczelni, w których przeszłość, teraźniejszość i przyszłość spotykają się ze sobą w jednym miejscu. Spoglądamy na dorobek pokoleń, które przez ponad 80 lat budowały naszą uczelnię. Myślimy o tym, co udało nam się wspólnie osiągnąć w ostatnim okresie, ale przede wszystkim kierujemy wzrok ku przyszłości. I właśnie przyszłość chciałbym uczynić jednym z najważniejszych punktów tegorocznej inauguracji. Nie przyszłość, rozumianą jako coś podległego i abstrakcyjnego. Przyszłość powstaje bowiem już teraz w naszych laboratoriach, salach wykładowych i zespołach badawczych. W rozmowach nauczyciela ze studentem, w zadaniach naukowych, w nowych technologiach, w międzynarodowych partnerstwach, ale również w decyzjach podejmowanych każdego dnia przez całą naszą akademicką wspólnotę. Przyszłość nie jest miejscem, do którego kiedyś dotrzemy. Przyszłość jest czymś, co wspólnie tworzymy. Dla Uniwersytetu Technicznego to stwierdzenie ma znaczenie szczególne – mówił prof. Marek Pawełczyk.

Wielka modernizacja

JM przypomniał, że ostatnie lata były czasem wielkiej modernizacji środowiska akademickiego uczelni.

- To był czas zmiany sposobu myślenia o badaniach naukowych i umiędzynarodowieniu w rozwoju młodych naukowców, współpracy pomiędzy dyscyplinami kształcenia powiązanymi z badaniami naukowymi oraz jakości całej uczelni. Kiedy spoglądamy dziś na ten kilkuletni okres, mamy prawo odczuwać dumę – podkreślił.

Z jego ust padło też pytanie: jakiej uczelni chcemy dziś?

- Chcemy jeszcze silniejszej Politechniki Śląskiej, badawczej, międzynarodowej, otwartej i przedsiębiorczej. Uczelni przyciągającej najlepszych studentów, doktorantów i naukowców. Uczelni, która daje młodym ludziom przestrzeń do rozwoju. Uczelni, która prowadzi przełomowe badania i potrafi przekładać wyniki na rozwiązania służące gospodarce i społeczeństwie.

Uczelni, która współtworzy rozwój regionu, aktywnie obecnej w Europie i na świecie i przede wszystkim uczelni będącej wspólnotą ludzi, którzy wiedzą po co razem pracują – zaakcentował prof. Marek Pawełczyk przypominając, że Politechnika Śląska wyrosła z potrzeb śląskich.

Kompleksowa polityka wykorzystania AI

W swoim wystąpieniu dodał, że Śląsk ma dziś wszystko, aby stać się jednym z najważniejszych europejskich regionów nowych technologii. Ma bardzo dobre uczelnie i instytuty badawcze. Ma silny przemysł, ma wysoko wykwalifikowanych ludzi.

- Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni w kraju, która wprowadziła kompleksową politykę wykorzystania AI w uczelni, zachęcającą do szerokiego, ale rozważnego pozyskania z tego narzędzia. Ale nawet najbardziej zaawansowany algorytm nie zastąpi tego, co stanowi istotę uniwersytetu. Ciekawość krytycznego myślenia, odpowiedzialności i odwagi zadawanych pytań – zaznaczył.

W tracie uroczystej akademii miała miejsce immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów.

Szczególnym elementem tegorocznej inauguracji był wykład pt. „Co będziemy robić w kosmosie za 5, 10, 30 lat i jaka będzie w tym Wasza rola?”. Wygłosił go Artur B. Chmielewski – menedżer misji kosmicznych związany z NASA, Caltech oraz Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Wśród zaproszonych na uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego byli m.in.: prof. Marek Gzik, wiceminister nauki, dr Krzysztof Galos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Borys Budka, eurodeputowany a także posłowie, senatorowie, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwo.