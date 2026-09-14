Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Trwa nabór wniosków
Do 14 października 2026 r. trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. To coroczne wyróżnienia skierowane do twórców, animatorów kultury, opiekunów dziedzictwa i popularyzatorów kultury działających na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz.
fot: UMWS
Trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
fot: UMWS
Do 14 października 2026 r. trwa nabór wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. To coroczne wyróżnienia skierowane do twórców, animatorów kultury, opiekunów dziedzictwa i popularyzatorów kultury działających na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz.
Cztery kategorie nagród
Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje nagrody w czterech kategoriach:
- Nagroda artystyczna – przyznawana jest corocznie trzem osobom działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., honorują autorów najbardziej wartościowych dokonań artystycznych. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.
- Nagroda za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury – honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego albo na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Zarząd Województwa Śląskiego przyznaje corocznie trzy nagrody na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.
- Nagroda dla młodych twórców – przyznawana jest co roku trzem osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia w roku przyznania nagrody, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 r., są istotną formą wspierania i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.
- Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków – przyznawana jest od 2010 r. osobom fizycznym lub prawnym (z wyłączeniem muzeów) za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony zabytków na terenie województwa śląskiego i opieki nad nimi. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych:
- inwestorom – zarządcom obiektów zabytkowych (właścicielom, posiadaczom, użytkownikom zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe, w tym za przeprowadzenie wyróżniających się prac konserwatorskich, cechujących się wysoką jakością, prawidłowością, wysokim poziomem wykonawstwa oraz właściwym efektem końcowym,
- wykonawcom – projektantom, badaczom, konserwatorom – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.
Gdzie składać wnioski i terminy
Ogłoszenie, wzory wniosków i regulaminy opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: Ogłoszenia i Aktualności / Konkursy / 2026 / Nagrody Marszałka / trwające.bip.
- Nabór trwa od 11 września do 14 października 2026 r.
- Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.
- Szczegóły i dokumenty: bip.slaskie.pl oraz slaskie.pl – Nagrody w dziedzinie kultury