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Lotnisko Muchowiec z nową płytą postojową i drogami kołowania. Inwestycja za 9,5 mln zł

Na lotnisku Muchowiec w Katowicach trwa kolejny etap modernizacji. Powstają nowa płyta postojowa dla samolotów, dwie drogi kołowania oraz drogi serwisowe. Wartość inwestycji wynosi 9,5 mln zł, a zakończenie prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

5 października 2026, 15:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KAW

Modernizacja lotniska Muchowiec

fot: KAW

Roboty drogowe na lotnisku Muchowie 04 Roboty drogowe na lotnisku Muchowie 02 Roboty drogowe na lotnisku Muchowie 01

Na lotnisku Muchowiec w Katowicach trwa kolejny etap modernizacji. Powstają nowa płyta postojowa dla samolotów, dwie drogi kołowania oraz drogi serwisowe. Wartość inwestycji wynosi 9,5 mln zł, a zakończenie prac zaplanowano na pierwszy kwartał 2027 roku.

Trwa asfaltowanie infrastruktury

Obecnie wykonawca prowadzi asfaltowanie płyty postojowej i dróg kołowania. W ramach inwestycji lotnisko zyska płytę postojową o powierzchni 6200 m kw. oraz dwie drogi kołowania o długości 250 i 260 metrów.

Oba elementy zostaną wyposażone w oświetlenie nawigacyjne oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zakres prac obejmuje również:

  • budowę drogi serwisowej wzdłuż południowej i wschodniej granicy lotniska,
  • remont kanalizacji,
  • wykonanie ogrodzenia płyty postojowej,
  • montaż oświetlenia nawigacyjnego,
  • oznakowanie płyty postojowej i dróg kołowania.

Drogi serwisowe mają służyć obsłudze utrzymaniowej lotniska. Ich budowa poprawi bezpieczeństwo użytkowników, komfort prowadzenia prac oraz funkcjonalność całego obiektu.

Lotnisko będzie działać przez cały rok

Utwardzenie dróg kołowania umożliwi wykonywanie operacji lotniczych przez cały rok, niezależnie od warunków związanych z użytkowaniem nawierzchni trawiastej. Nowa infrastruktura zwiększy także dostępność lotniska i pozwoli na jednoczesne przyjęcie większej liczby statków powietrznych.

Inwestycja ma zostać zakończona w pierwszym kwartale 2027 roku.

– To kolejna inwestycja, którą w imieniu miasta Katowice realizujemy na lotnisku Muchowiec, by zwiększać jego możliwości oraz standard obsługi. Wiosną odebraliśmy ostatnią modernizację o wartości ponad 7 mln zł. Dotyczyła ona ułożenia warstwy ścieralnej na pasie startowym, który wcześniej rozbudowaliśmy. Konieczny był także montaż nowego oświetlenia oraz wybudowanie drogi kołowania o długości 218 metrów – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, dyrektor ds. budowy infrastruktury technicznej w Katowickich Inwestycjach S.A.

Kolejne prace na Muchowcu

Modernizacja lotniska Muchowiec obejmowała wcześniej także wyrównanie pasa trawiastego oraz budowę około 4 km nowego ogrodzenia wokół lotniska. Prace miały poprawić bezpieczeństwo i estetykę terenu.

– Dotychczasowe prace dotyczyły także wyrównania pasa trawiastego, a także budowy 4 km nowego ogrodzenia wokół lotniska, celem podniesienia bezpieczeństwa, jak i estetyki tej okolicy – dodaje Agnieszka Dutkiewicz.

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