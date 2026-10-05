Kraj i Świat

Kolejne zmiany dla podróżnych na stacji kolejowej Katowice

Pasażerowie, którzy korzystają ze stacji kolejowej Katowice mają do dyspozycji sześć nowych wind. Zyskali dzięki nim łatwiejszy dostęp do kolei.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

5 października 2026, 14:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Bęben/ARC

Dworzec w Katowicach.

fot: Andrzej Bęben/ARC

Pasażerowie, którzy korzystają ze stacji kolejowej Katowice mają do dyspozycji sześć nowych wind. Zyskali dzięki nim łatwiejszy dostęp do kolei.

Jak informują Polskie Linie Kolejowe, trzy obecnie dostępne perony (peron nr 4 jest w przebudowie) zyskały po dwie windy, w tym jedną większą, umożliwiającą przewóz rowerów. Łatwiejszą możliwość poruszania się zyskają również podróżni z ograniczoną możliwością poruszania się. W ramach inwestycji powstać mają jeszcze windy przy peronach nr 4 i 5 oraz przy wejściu do przejścia podziemnego od ul. Kościuszki.

Polskie Linie Kolejowe informują też o kolejnych pracach, które zostaną wykonane na katowickiej stacji kolejowej.

W kolejnych etapach dokończymy prace na peronie nr 3 i wybudujemy nowy peron nr 4. Wrócimy też z robotami na peron nr 2, który zostanie wydłużony w stronę ul. św. Jana, aby przy jednej krawędzi mogły zatrzymywać się dwa pociągi, co zwiększy przepustowość stacji. Cały obiekt wraz z odnowioną wieżą ciśnień udostępnimy po przebudowie wiaduktu nad ul. św. Jana – podają PLK.

Przy peronie nr 1 powstanie również tunel, który ma połączyć stację z ul. Mikołowską i dalej z Międzynarodowym Dworcem Autobusowym. Po zakończeniu rozbiórki peronu 5 odbywa się przebudowa sąsiadującego z tym obiektem przejścia dla pieszych, łączącego ul. Tylną Mariacką z ul. Wojewódzką. 

Prace są częścią dużej inwestycji, którą Polskie Linie Kolejowe realizują na katowickim węźle kolejowym.

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