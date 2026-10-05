Kraj i Świat

Domański: Polska będzie beneficjentem netto najbliższego budżetu UE

Polska pozostanie beneficjentem netto najbliższego budżetu UE. - Musimy po pierwsze przygotować Polskę, polski system finansowy do nowych zasad budżetu europejskiego. Po drugie musimy rozwijać inne narzędzia finansowania naszej gospodarki - powiedział w poniedziałek w Polskim Instytucie Ekonomicznym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Pap

5 października 2026, 18:03
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KPRM

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki

fot: KPRM

Polska pozostanie beneficjentem netto najbliższego budżetu UE. - Musimy po pierwsze przygotować Polskę, polski system finansowy do nowych zasad budżetu europejskiego. Po drugie musimy rozwijać inne narzędzia finansowania naszej gospodarki - powiedział w poniedziałek w Polskim Instytucie Ekonomicznym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jako przykład wymienił m.in. program Innovate Poland czy Osobiste Konta Inwestycyjne. Domański dopytywany, czy już w najbliższym budżecie unijnym Polska będzie płatnikiem netto, zaprzeczył.

 - Z całą pewnością tego finansowania netto Unii Europejskiej w kolejnych dekadach będzie w relacji do PKB na pewno mniej - powiedział Domański. - Polska wciąż będzie beneficjentem netto kolejnego budżetu Unii Europejskiej - dodał. 

Podkreślił, że Polska opowiada się za bardziej ambitnym budżetem Unii Europejskiej. Powiedział również, że dla niego wyzwanie stanowi konieczność obniżenie cen energii.  

- Dla gospodarki polskiej, która ma wyższy udział przemysłu w strukturze PKB niż średnia unijna, ceny energii są kluczowe. Unia Europejska, tak na marginesie, ustawia cel udziału przemysłu w tworzeniu europejskiego PKB na poziomie 20 proc. To jest poziom, który Polska już ma. To też pokazuje jakie znaczenie przemysłu dla polskiej gospodarki mają ceny energii - powiedział minister. 

Domański stwierdził, że polskim sukcesem jest udział w pracach Grupy G20, ale dodał, że bardzo ważny jest także udział Polski w pracach grupy G6, czyli sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej, co pozwala naszemu krajowi mieć większy wpływ na kierunki rozwoju UE. Jako przykład takiego wpływu wskazał deregulacje. 

- Dzięki przedsiębiorcom, powiedzmy to sobie otwarcie, udało nam się w Polsce przeprowadzić dziesiątki, setki (...) mniejszych i większych zmian, które upraszczają prowadzenie biznesu w Polsce. Z tego doświadczenia korzysta też Komisja Europejska, prezentując kolejne pakiety deregulacyjne w poszczególnych sektorach - powiedział Domański. 

W poniedziałek Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, podsumowujący polską transformację pod tytułem “Cztery dekady sukcesu. Polska droga do zamożności“. W raporcie wskazano, że Polska, po latach transformacji, jest jednym z najzamożniejszych krajów regionu. Skumulowany wzrost PKB na mieszkańca w latach 1990-2025 sięgnął 266 proc. Stopa zatrudnienia zwiększyła się do najwyższego poziomu w historii, wyższego niż średnio w UE. Wśród osób w wieku 20-64 stopa wzrosła z 65 proc. w 1998 r. do 79 proc. w 2025 r. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł ponadtrzykrotnie. Udział towarów wysokiej technologii w całości eksportu towarów wzrósł z 2,3 proc. w 2002 r. do 11,2 proc. w 2025 r. 

“Jednocześnie polski model gospodarczy cechuje brak nadmiernej interwencji państwa. W indeksie PMR mierzącym zniekształcenia rynku i bariery ekspansji wynik Polski jest lepszy od ponad 76 proc. państw OECD“ - czytamy w raporcie PIE.

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