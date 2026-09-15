Po raz drugi pod egidą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a po raz szósty w całej historii projektu, zapraszane są wszystkie panie, związane z branżą górniczą, do napisania lub nagrania swoich wspomnień. Już 18 września zaplanowano spotkanie pamiętnikarskie w Muzeum Saturn w Czeladzi.

Po raz drugi pod egidą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a po raz szósty w całej historii projektu, zapraszane są wszystkie panie, związane z branżą górniczą, do napisania lub nagrania swoich wspomnień. Już 18 września zaplanowano spotkanie pamiętnikarskie w Muzeum Saturn w Czeladzi.

Wieloetapowy projekt badawczy prowadzony pod szyldem „Pamiętników kobiet z rodzin górniczych” rozpoczął w 2022 r. W jego ramach zbierane są pamiętnikarskie narracje, tekstowe, głosowe i wizualne, archiwalia domowe kobiet pochodzących z rodzin górniczych (również górniczek!).

Już 18 września o godz. 17 w Muzeum Saturn w Czeladzi odbędą się warsztaty organizowane przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach kolejnej edycji projektu.

- Szukamy kobiet z Zagłębia, które chciałyby opowiedzieć o swoim życiu w rodzinie górniczej, a także tych, które zawodowo związały się z branżą górniczą. Chcemy, by Wasze osobiste historie stały się częścią opowieści o kobietach związanych z górnictwem i ważnym świadectwem przemian zachodzących w górniczych społecznościach – zachęca czeladzkie Muzeum.

W Muzeum Saturn takie spotkanie miało już miejsce dwa lata temu.

- Wiemy, że wzięły w nich udział panie, które potem spisały swoje wspomnienia - mówi Stefania Lazar, dyrektor Muzeum Saturn w Czeladzi. - Zachęcamy więc kolejne uczestniczki, by przyszły na warsztaty.

Jak podkreśla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, edycja Pamiętników, którą zamknięto w ubiegłym roku była szczególna: po raz pierwszy w takiej mnogości pojawiły się opowieści kobiet spoza „czarnego” Śląska, między innymi góralek z okolic Koniakowa, żon górników, a wraz z nimi projekt ubogaciło ich jakże odmienne spojrzenie na górniczy etos.

Drugim istotnym wątkiem były pamiętniki spisane przez młode kobiety, uczennice Zespołu Szkół z Pszczyny, które opowiedziały, jak ich rodziny są związane z kopalniami, czym ta tradycja dla nich jest.

- W tym roku chcemy pójść szerzej, wyjść poza opowiedziany wielokrotnie Górny Śląsk (ale o nim nie zapominamy!) i spojrzeć także na wschód – w stronę Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego. Jesteśmy pewni, że otworzą się przed nami wątki niespodziewane, wypowiedziane zostaną historie nieoczekiwane - informuje w komunikacie zabrzańskie Muzeum.



Ważne informacje

„Poszukujemy matek, córek, babć i sióstr, kobiet, które zajmowały się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu, i tych, które również pracowały zawodowo. Tych związanych z górnictwem ale i tych, które swoją pracę zawodową wykonują, czy wykonywały właśnie w górnictwie i branżach okołogórniczych. Poszukujemy naukowczyń, które zawodowo poświęciły się górnictwu na uczelniach wyższych” – zachęca górnicze Muzeum.



Prace mogą mieć formę opowieści zapisanych w postaci wydruku, odręcznego pisma lub pliku dźwiękowego.

• dla kogo? – kobiet pochodzących z rodzin górniczych i/lub zawodowo związanych z branżą górniczą

• do kiedy? – nabór trwa do 11 października 2026 roku

• gdzie wysyłać prace? – archiwumwegla@gmail.com (w temacie wiadomości należy wpisać „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”) lub ewojton@muzemgornictwa.pl, z dopiskiem „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”. Można także wysłać wspomnienia pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Pamiętniki…”

Więcej informacji na temat projektu znajdziemy na stronie Muzeum Górnictwa Węglowego. Patronat medialny nad projektem ma „Trybuna Górnicza” i portal nettg.pl