Nie pozwolą zapomnieć o orkiestrach górniczych

W ramach projektu odbyło się sześć warsztatów. W czasie spotkań uczniowie mogli poznać górnicze historie i tradycje, a przede wszystkim poznać muzyki granej na żywo przez członków górniczych orkiestr. Z najmłodszymi spotkali się przedstawiciele orkiestr KWK Halemba, Bytom im. Józefa Słodczyka, KWK Sośnica, Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, KWK Knurów, KWK Wujek oraz KWK Piekary-Julian.

Podczas sześciu warsztatów uczestnicy poznawali historię i znaczenie górniczych orkiestr, a także ich rolę w życiu lokalnych społeczności. Dowiedzieli się m.in., co symbolizują elementy górniczego munduru galowego i kolory pióropuszy oraz skąd wywodzi się tradycyjne górnicze pozdrowienie „Szczęść Boże!” – podało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Celem projektu „Dźwiękowa Akademia Dziedzictwa Górniczego” jest także przywrócenie górniczym orkiestrom funkcji integrujących mieszkańców dzielnic górnośląskich miast. Łączy się on też z planami wpisania Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt został dofinansowany ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.