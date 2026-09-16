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Nie pozwolą zapomnieć o orkiestrach górniczych

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podsumowuje projekt „Dźwiękowej Akademia Dziedzictwa Górniczego”.

Robert Passia

Robert Passia

16 września 2026, 12:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Orkiestra górnicza.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podsumowuje projekt „Dźwiękowej Akademia Dziedzictwa Górniczego”.

W ramach projektu odbyło się sześć warsztatów. W czasie spotkań uczniowie mogli poznać górnicze historie i tradycje, a przede wszystkim poznać muzyki granej na żywo przez członków górniczych orkiestr. Z najmłodszymi spotkali się przedstawiciele orkiestr KWK Halemba, Bytom im. Józefa Słodczyka, KWK Sośnica, Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, KWK Knurów, KWK Wujek oraz KWK Piekary-Julian. 

Podczas sześciu warsztatów uczestnicy poznawali historię i znaczenie górniczych orkiestr, a także ich rolę w życiu lokalnych społeczności. Dowiedzieli się m.in., co symbolizują elementy górniczego munduru galowego i kolory pióropuszy oraz skąd wywodzi się tradycyjne górnicze pozdrowienie „Szczęść Boże!” – podało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Celem projektu „Dźwiękowa Akademia Dziedzictwa Górniczego” jest także przywrócenie górniczym orkiestrom funkcji integrujących mieszkańców dzielnic górnośląskich miast. Łączy się on też z planami wpisania Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt został dofinansowany ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

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