Nie pozwolą zapomnieć o orkiestrach górniczych
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podsumowuje projekt „Dźwiękowej Akademia Dziedzictwa Górniczego”.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Orkiestra górnicza.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu podsumowuje projekt „Dźwiękowej Akademia Dziedzictwa Górniczego”.
W ramach projektu odbyło się sześć warsztatów. W czasie spotkań uczniowie mogli poznać górnicze historie i tradycje, a przede wszystkim poznać muzyki granej na żywo przez członków górniczych orkiestr. Z najmłodszymi spotkali się przedstawiciele orkiestr KWK Halemba, Bytom im. Józefa Słodczyka, KWK Sośnica, Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, KWK Knurów, KWK Wujek oraz KWK Piekary-Julian.
Podczas sześciu warsztatów uczestnicy poznawali historię i znaczenie górniczych orkiestr, a także ich rolę w życiu lokalnych społeczności. Dowiedzieli się m.in., co symbolizują elementy górniczego munduru galowego i kolory pióropuszy oraz skąd wywodzi się tradycyjne górnicze pozdrowienie „Szczęść Boże!” – podało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Celem projektu „Dźwiękowa Akademia Dziedzictwa Górniczego” jest także przywrócenie górniczym orkiestrom funkcji integrujących mieszkańców dzielnic górnośląskich miast. Łączy się on też z planami wpisania Barbórki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Projekt został dofinansowany ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.