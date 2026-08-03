Po raz drugi pod egidą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a po raz szósty w całej historii projektu, zapraszane są wszystkie panie, związane z branżą górniczą, do napisania lub nagrania swoich wspomnień. Już we wrześniu zaplanowano spotkania pamiętnikarskie, a od sierpnia trwa nabór nowych opowieści.

Po raz drugi pod egidą Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a po raz szósty w całej historii projektu, zapraszane są wszystkie panie, związane z branżą górniczą, do napisania lub nagrania swoich wspomnień. Już we wrześniu zaplanowano spotkania pamiętnikarskie, a od sierpnia trwa nabór nowych opowieści.

Wieloetapowy projekt badawczy prowadzony pod szyldem „Pamiętników kobiet z rodzin górniczych” rozpoczął w 2022 roku. W jego ramach zbierane są pamiętnikarskie narracje, tekstowe, głosowe i wizualne, archiwalia domowe kobiet pochodzących z rodzin górniczych (również górniczek!).

Jak podkreśla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, edycja Pamiętników, którą zamknięto w ubiegłym roku była szczególna: po raz pierwszy w takiej mnogości pojawiły się opowieści kobiet spoza „czarnego” Śląska, między innymi góralek z okolic Koniakowa, żon górników, a wraz z nimi projekt ubogaciło ich jakże odmienne spojrzenie na górniczy etos.

Drugim istotnym wątkiem były pamiętniki spisane przez młode kobiety, uczennice Zespołu Szkół z Pszczyny, które opowiedziały, jak ich rodziny są związane z kopalniami, czym ta tradycja dla nich jest.

- To wszystko szczególnie napawa nas optymizmem i pozwala żywić nadzieję, że znikający górniczy region nie zaginie całkowicie, a zostanie jednak zachowany w pamięci młodego pokolenia - informuje w komunikacie zabrzańskie Muzeum. - W tym roku chcemy pójść szerzej, wyjść poza opowiedziany wielokrotnie Górny Śląsk (ale o nim nie zapominamy!) i spojrzeć także na wschód – w stronę Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego. Jesteśmy pewni, że otworzą się przed nami wątki niespodziewane, wypowiedziane zostaną historie nieoczekiwane.

Ważne informacje

„Poszukujemy matek, córek, babć i sióstr, kobiet, które zajmowały się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu, i tych, które również pracowały zawodowo. Tych związanych z górnictwem ale i tych, które swoją pracę zawodową wykonują, czy wykonywały właśnie w górnictwie i branżach okołogórniczych. Poszukujemy naukowczyń, które zawodowo poświęciły się górnictwu na uczelniach wyższych” – zachęca górnicze Muzeum.

Prace mogą mieć formę opowieści zapisanych w postaci wydruku, odręcznego pisma lub pliku dźwiękowego.

dla kogo? – kobiet pochodzących z rodzin górniczych i/lub zawodowo związanych z branżą górniczą

do kiedy? – nabór trwa do 11 października 2026 roku

gdzie wysyłać prace? – archiwumwegla@gmail.com (w temacie wiadomości należy wpisać „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”) lub ewojton@muzemgornictwa.pl, z dopiskiem „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”. Można także wysłać wspomnienia pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze, z dopiskiem „Pamiętniki…”

Więcej informacji na temat projektu znajdziemy na stronie Muzeum Górnictwa Węglowego. Patronat medialny nad projektem ma „Trybuna Górnicza” i portal nettg.pl.