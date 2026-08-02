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Posłuchać muzyki 320 metrów pod ziemią? Będzie można już jesienią

Kolejna edycja koncertu „Muzyka na Poziomie” odbędzie się jesienią w kopalni Guido w Zabrzu.

Robert Passia

Robert Passia

2 sierpnia 2026, 15:00

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Jesienne koncerty w kopalni Guido.

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kolejna edycja koncertu „Muzyka na Poziomie” odbędzie się jesienią w kopalni Guido w Zabrzu.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłosiło program jesiennej edycji cyklu „Muzyka na Poziomie”. To koncerty, które będą odbywać się w kopalni Guido 320 metrów pod ziemią. Jak przekonuje Muzeum Górnictwa Węglowego, jest to doświadczenie nieporównywalne do koncertów w klubie czy na festiwalu.

Program jesiennych koncertów wygląda tak:

  • 26 września 2026 - Marie
  • 10 październik 2026 - O.S.T.R.
  • 21 listopada 2026 - Sarius
  • 17 grudnia 2026 – Farben Lehre Akustycznie

Na podziemnej scenie w kopalni Guido wystąpili w poprzednich latach już tacy artyści jak m.in. Organek, Julia Pietrucha, Grubson czy Igor Herbut. 

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