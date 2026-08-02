Posłuchać muzyki 320 metrów pod ziemią? Będzie można już jesienią
Kolejna edycja koncertu „Muzyka na Poziomie” odbędzie się jesienią w kopalni Guido w Zabrzu.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Jesienne koncerty w kopalni Guido.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Kolejna edycja koncertu „Muzyka na Poziomie” odbędzie się jesienią w kopalni Guido w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłosiło program jesiennej edycji cyklu „Muzyka na Poziomie”. To koncerty, które będą odbywać się w kopalni Guido 320 metrów pod ziemią. Jak przekonuje Muzeum Górnictwa Węglowego, jest to doświadczenie nieporównywalne do koncertów w klubie czy na festiwalu.
Program jesiennych koncertów wygląda tak:
- 26 września 2026 - Marie
- 10 październik 2026 - O.S.T.R.
- 21 listopada 2026 - Sarius
- 17 grudnia 2026 – Farben Lehre Akustycznie
Na podziemnej scenie w kopalni Guido wystąpili w poprzednich latach już tacy artyści jak m.in. Organek, Julia Pietrucha, Grubson czy Igor Herbut.