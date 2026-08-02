Posłuchać muzyki 320 metrów pod ziemią? Będzie można już jesienią

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ogłosiło program jesiennej edycji cyklu „Muzyka na Poziomie”. To koncerty, które będą odbywać się w kopalni Guido 320 metrów pod ziemią. Jak przekonuje Muzeum Górnictwa Węglowego, jest to doświadczenie nieporównywalne do koncertów w klubie czy na festiwalu.

Program jesiennych koncertów wygląda tak: