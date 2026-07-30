Kraj i Świat Propozycja na piątek? Nocna szychta W ostatnią lipcową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej. Robert Passia

fot: Mariusz Senderowski/GKW Wąskotorówka zaprasza nocną podróż fot: Mariusz Senderowski/GKW

W ostatnią lipcową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.

W lipcowo-sierpniową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych po raz kolejny zaprasza na nocną przejażdżkę. „Nocna szychta” tym razem odbędzie się w piątek, 31 lipca. Zobaczyć zachód słońca nad „bytomską Wenecją”? Poczuć zapach leśnej wilgoci unoszący się wraz z wieczorną mgiełką z leśnych ostępów? Popatrzeć na układające się do snu miasta rozświetlone blaskiem lamp ulicznych ? I to wszystko z nieśpiesznie jadącego pociągu. Jeżeli tak, to mamy dla Ciebie propozycję zawartą w dwóch słowach: „Nocna szychta” – zachęcają organizatorzy.