Kraj i Świat

Propozycja na piątek? Nocna szychta

W ostatnią lipcową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.

Robert Passia

Robert Passia

30 lipca 2026, 20:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Mariusz Senderowski/GKW

Wąskotorówka zaprasza nocną podróż

fot: Mariusz Senderowski/GKW

W ostatnią lipcową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.

W lipcowo-sierpniową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.

Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych po raz kolejny zaprasza na nocną przejażdżkę. „Nocna szychta” tym razem odbędzie się w piątek, 31 lipca.

Zobaczyć zachód słońca  nad „bytomską Wenecją”? Poczuć zapach leśnej wilgoci unoszący się wraz z wieczorną mgiełką z leśnych ostępów? Popatrzeć na układające się do snu miasta rozświetlone blaskiem lamp ulicznych ? I to wszystko z nieśpiesznie jadącego pociągu. Jeżeli tak, to mamy dla Ciebie propozycję zawartą w dwóch słowach: „Nocna szychta” – zachęcają organizatorzy.

Nocny przejazd wąskotorówką rozpocznie się na bytomskim dworcu, na przystanku Bytom Wąskotorowy. Następnie przez Karb pociąg pojedzie do Miasteczka Śląskiego. Po drodze zaplanowano m.in. oprowadzenie po stacji w Karbiu i pieczenie kiełbasek. Powrót na stację Bytom Wąskotorowy planowany jest na godz. 0:40. Pociąg ma się składać z zamkniętych i otwartych letnich wagonów. 

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