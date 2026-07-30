Propozycja na piątek? Nocna szychta
W ostatnią lipcową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.
fot: Mariusz Senderowski/GKW
Wąskotorówka zaprasza nocną podróż
fot: Mariusz Senderowski/GKW
W ostatnią lipcową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.
W lipcowo-sierpniową noc będzie można się przekonać, jak wygląda Górny Śląsk po zmroku z okien kolei wąskotorowej.
Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych po raz kolejny zaprasza na nocną przejażdżkę. „Nocna szychta” tym razem odbędzie się w piątek, 31 lipca.
Zobaczyć zachód słońca nad „bytomską Wenecją”? Poczuć zapach leśnej wilgoci unoszący się wraz z wieczorną mgiełką z leśnych ostępów? Popatrzeć na układające się do snu miasta rozświetlone blaskiem lamp ulicznych ? I to wszystko z nieśpiesznie jadącego pociągu. Jeżeli tak, to mamy dla Ciebie propozycję zawartą w dwóch słowach: „Nocna szychta” – zachęcają organizatorzy.
Nocny przejazd wąskotorówką rozpocznie się na bytomskim dworcu, na przystanku Bytom Wąskotorowy. Następnie przez Karb pociąg pojedzie do Miasteczka Śląskiego. Po drodze zaplanowano m.in. oprowadzenie po stacji w Karbiu i pieczenie kiełbasek. Powrót na stację Bytom Wąskotorowy planowany jest na godz. 0:40. Pociąg ma się składać z zamkniętych i otwartych letnich wagonów.