Zakończono prace przy odnawianiu elewacji kościoła św. Wojciecha przy Placu Klasztornym w Bytomiu – informują w bytomskim magistracie. Rusztowania zostały zdjęte, a świątynia prezentuje się po gruntownym remoncie w nowym blasku. Wnętrze również przechodzi metamorfozę: w nawie głównej zakończone są roboty tynkarskie, a w przybudówkach trwają prace wykończeniowe przy posadzkach.

Zakończono prace przy odnawianiu elewacji kościoła św. Wojciecha przy Placu Klasztornym w Bytomiu – informują w bytomskim magistracie. Rusztowania zostały zdjęte, a świątynia prezentuje się po gruntownym remoncie w nowym blasku. Wnętrze również przechodzi metamorfozę: w nawie głównej zakończone są roboty tynkarskie, a w przybudówkach trwają prace wykończeniowe przy posadzkach.

Zakres prac remontowych w kościele św. Wojciecha

Generalnym wykonawcą inwestycji jest krakowska firma Des Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp. k., która odpowiada za kompleksową rewitalizację jednego z najstarszych bytomskich kościołów.

Do tej pory wykonano:

tynki wewnętrzne i okna we wszystkich przybudówkach (kaplica, zakrystia),

roboty przy instalacji ogrzewania podłogowego, hydrantach i wylewkach,

hydroizolację ścian fundamentowych,

zacierki na ścianach i sklepieniach w przybudówkach,

tynkowanie nawy głównej oraz odnowienie witraży,

tynkowanie elewacji południowej (od parkingu) i północnej (od ul. Józefczaka).www+2

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, elementy kamienne elewacji północnej – obramienia okien i naroża przypór – zostały zabezpieczone metodami konserwatorskimi i pozostawione w oryginalnej formie, bez tynkowania.

W ramach dalszych prac zamontowane zostaną:

nowa instalacja odgromowa i przeciwpożarowa,

monitoring wizyjny i system przeciwwłamaniowy.se+2

Wszystkie roboty budowlane mają zakończyć się jeszcze w wakacje 2026 roku.

Finansowanie i nadzór konserwatorski

Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3 mln 390 tys. 800 zł, przy dodatkowym wkładzie Gminy Bytom w wysokości 69 tys. 200 zł.

Renowacja przebiega pod ścisłym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, a nadzór archeologiczny sprawują pracownicy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Górnośląski.bytomski+1

W trakcie prac renowacyjnych odkryto m.in. średniowieczne groby dziecięce oraz zamurowane wejście z fragmentami dawnych malowideł, co stanowi cenne uzupełnienie wiedzy o dziejach świątyni.

Kościół św. Wojciecha – jeden z najstarszych w Bytomiu

Kościół pw. św. Wojciecha pochodzi prawdopodobnie z połowy XV wieku. Powstał w miejscu poprzedniego, drewnianego kościoła, który zbudowano wraz z klasztorem w XIII wieku. Przed 1450 rokiem kościół i klasztor zostały przebudowane, zastępując drewniane budynki murowanymi.

Gotycką świątynię gruntownie przebudowano w latach 1783-1786 w stylu barokowym. Wówczas dzięki grafowi Łazarzowi Erdmannowi z bytomskiej linii Henckel znacznie powiększono kościół poprzez dobudowanie nawy i kruchty z wieżą, nowych organów oraz zmieniając wygląd średniowiecznej świątyni.

Kościół pozostawiono jako gotyckie prezbiterium, ozdabiając je renesansowymi kapitelami, a nową nawę ze sklepieniami żaglowymi utrzymano w tonacji klasycyzującego baroku. Wewnątrz ufundowano nowe organy i kryptę jako grobowiec rodziny Henckel-Erdmann.

- Dzisiaj z tego wyposażenia pozostały tylko dwie figury świętych apostołów Piotra i Pawła, znajdujące się pod chórem organowym, jak również fasadą kościoła z charakterystycznym portalem nie zmieniła wyglądu – informują w bytomskim magistracie.

W 1810 roku majątek zakonu bernardynów w Prusach został zsekularyzowany. Budynek klasztoru został przejęty przez miasto i przeznaczony na szkołę (na jego miejscu znajduje się obecnie secesyjny budynek szkoły zbudowany w 1902 roku), zaś w kościele urządzono magazyn, a w 1833 roku sprzedano go parafii ewangelickiej.

Po zakończeniu II wojny światowej kościół stał się katolicki i uzyskał obecne wezwanie św. Wojciecha (pierwotnie nosił on wezwanie św. Mikołaja). W 1970 roku został wpisany do rejestru zabytków.