Kraj i Świat

Kościół św. Wojciecha odsłonięty na nowo. Elewacja już lśni, wnętrze po remoncie odkrywa średniowieczne tajemnice

Zakończono prace przy odnawianiu elewacji kościoła św. Wojciecha przy Placu Klasztornym w Bytomiu – informują w bytomskim magistracie. Rusztowania zostały zdjęte, a świątynia prezentuje się po gruntownym remoncie w nowym blasku. Wnętrze również przechodzi metamorfozę: w nawie głównej zakończone są roboty tynkarskie, a w przybudówkach trwają prace wykończeniowe przy posadzkach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

30 lipca 2026, 16:07
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: T. Sanecki/UM Bytom

Kościół św. Wojciecha w Bytomiu

fot: T. Sanecki/UM Bytom

Bytom kosciol sw wojciecha 4 Bytom kosciol sw wojciecha 5 Bytom kosciol sw wojciecha 1

+3 Zobacz galerię

Bytom kosciol sw wojciecha 3 Bytom kosciol sw wojciecha 2

Zakończono prace przy odnawianiu elewacji kościoła św. Wojciecha przy Placu Klasztornym w Bytomiu – informują w bytomskim magistracie. Rusztowania zostały zdjęte, a świątynia prezentuje się po gruntownym remoncie w nowym blasku. Wnętrze również przechodzi metamorfozę: w nawie głównej zakończone są roboty tynkarskie, a w przybudówkach trwają prace wykończeniowe przy posadzkach.

Zakres prac remontowych w kościele św. Wojciecha

Generalnym wykonawcą inwestycji jest krakowska firma Des Henryk Dowgier Anna Dowgier Sp. k., która odpowiada za kompleksową rewitalizację jednego z najstarszych bytomskich kościołów.

Do tej pory wykonano:

  • tynki wewnętrzne i okna we wszystkich przybudówkach (kaplica, zakrystia),
  • roboty przy instalacji ogrzewania podłogowego, hydrantach i wylewkach,
  • hydroizolację ścian fundamentowych,
  • zacierki na ścianach i sklepieniach w przybudówkach,
  • tynkowanie nawy głównej oraz odnowienie witraży,
  • tynkowanie elewacji południowej (od parkingu) i północnej (od ul. Józefczaka).www+2

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, elementy kamienne elewacji północnej – obramienia okien i naroża przypór – zostały zabezpieczone metodami konserwatorskimi i pozostawione w oryginalnej formie, bez tynkowania.

W ramach dalszych prac zamontowane zostaną:

  • nowa instalacja odgromowa i przeciwpożarowa,
  • monitoring wizyjny i system przeciwwłamaniowy.se+2

Wszystkie roboty budowlane mają zakończyć się jeszcze w wakacje 2026 roku.

Finansowanie i nadzór konserwatorski

Inwestycja jest realizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3 mln 390 tys. 800 zł, przy dodatkowym wkładzie Gminy Bytom w wysokości 69 tys. 200 zł.

Renowacja przebiega pod ścisłym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, a nadzór archeologiczny sprawują pracownicy Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Górnośląski.bytomski+1

W trakcie prac renowacyjnych odkryto m.in. średniowieczne groby dziecięce oraz zamurowane wejście z fragmentami dawnych malowideł, co stanowi cenne uzupełnienie wiedzy o dziejach świątyni.

Kościół św. Wojciecha – jeden z najstarszych w Bytomiu

Kościół pw. św. Wojciecha pochodzi prawdopodobnie z połowy XV wieku. Powstał w miejscu poprzedniego, drewnianego kościoła, który zbudowano wraz z klasztorem w XIII wieku. Przed 1450 rokiem kościół i klasztor zostały przebudowane, zastępując drewniane budynki murowanymi.

Gotycką świątynię gruntownie przebudowano w latach 1783-1786 w stylu barokowym. Wówczas dzięki grafowi Łazarzowi Erdmannowi z bytomskiej linii Henckel znacznie powiększono kościół poprzez dobudowanie nawy i kruchty z wieżą, nowych organów oraz zmieniając wygląd średniowiecznej świątyni.

Kościół pozostawiono jako gotyckie prezbiterium, ozdabiając je renesansowymi kapitelami, a nową nawę ze sklepieniami żaglowymi utrzymano w tonacji klasycyzującego baroku. Wewnątrz ufundowano nowe organy i kryptę jako grobowiec rodziny Henckel-Erdmann.

- Dzisiaj z tego wyposażenia pozostały tylko dwie figury świętych apostołów Piotra i Pawła, znajdujące się pod chórem organowym, jak również fasadą kościoła z charakterystycznym portalem nie zmieniła wyglądu – informują w bytomskim magistracie.

W 1810 roku majątek zakonu bernardynów w Prusach został zsekularyzowany. Budynek klasztoru został przejęty przez miasto i przeznaczony na szkołę (na jego miejscu znajduje się obecnie secesyjny budynek szkoły zbudowany w 1902 roku), zaś w kościele urządzono magazyn, a w 1833 roku sprzedano go parafii ewangelickiej.

Po zakończeniu II wojny światowej kościół stał się katolicki i uzyskał obecne wezwanie św. Wojciecha (pierwotnie nosił on wezwanie św. Mikołaja). W 1970 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Powiązane tematy:

bytom kościół św. Wojciecha w Bytom renowacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Legislacja i prawo

2,3 miliarda butelek i puszek zwróconych w pół roku. System kaucyjny zmienia polskie ulice

Po pół roku pełnego funkcjonowania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili już 2,3 miliarda opakowań – poinformowała w Sejmie wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Tylko w czerwcu, który przyniósł najwyższy dotąd miesięczny wynik, do systemu trafiło około 700 milionów butelek i puszek.

Samorząd i region

Nowy wiadukt w Żorach otwarty. Koniec czekania przed rogatkami

Od czwartku, 30 lipca 2026 r., mieszkańcy Żor mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się między dwiema stronami miasta. Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku nowy wiadukt nad torami w ciągu ul. Dworcowej, który zastąpił przejazd w poziomie szyn. Inwestycja poprawia bezpieczeństwo kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów pociągów, a także usprawnia ruch drogowy, eliminując konieczność oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami.

Samorząd i region

Hiszpańskie elektryki Irizar już na ulicach Katowic. PKM stawia na nowoczesność i komfort

Na ulice Katowic wyjechały pierwsze autobusy elektryczne hiszpańskiej marki Irizar – poinformował katowicki magistrat. PKM Katowice otrzymało od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dziewięć przegubowych, 18-metrowych pojazdów, które już obsługują pasażerów m.in. na liniach 296, 7, M24 i M101. To debiut tego producenta we flocie katowickiego przewoźnika.

Samorząd i region

Idzie fala upałów. Związkowcy rozdali załodze elektrolity

Związkowcy „Solidarności” rozdawali elektrolity pracownikom fabryki z Dąbrowy Górniczej. 