Idzie fala upałów. Związkowcy rozdali załodze elektrolity

Upały to spore wyzwanie zwłaszcza dla pracowników hal produkcyjnych. Związkowcy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” postanowili zadbać o właściwe nawodnienie spółki Ficomirrors Polska w Dąbrowie Górniczej. 29 lipca rozdali pracownikom zakładu ponad 700 opakowań elektrolitów.

- Rozpoczyna się kolejna fala upałów. W takim okresie trzeba szczególnie dbać o zdrowie, zwłaszcza gdy wykonuje się pracę fizyczną. Prawidłowe nawodnienie w taką pogodę to podstawa. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych pracowników elektrolity. Mamy nadzieję, że to chociaż trochę pomoże im przetrwać nadchodzące dni – mówiła Justyna Kłos, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” pracowników Ficomirrors Polska oraz firmy Marelli Sosnowiec.

Przy okazji informowano też pracowników o prawach, jakie przysługują im w czasie bardzo wysokich temperatur. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom napojów, gdy temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25, a w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza. Powinien też zadbać o odpowiednią wentylację w zakładzie pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 lipca, wprowadzone zostały maksymalne progi temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane. To 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach (dla każdego rodzaju) prac oraz 32 stopnie na otwartej przestrzeni – wyłącznie dla prac ciężkich. Jak zaznaczono w rozporządzeniu, wstrzymanie prac ma obowiązywać tylko w czasie faktycznego przekroczenia tych progów, a nie w oparciu o prognozy. Nowe przepisy wejdą w życie w przyszłym roku.