Kraj i Świat

Idzie fala upałów. Związkowcy rozdali załodze elektrolity

Związkowcy „Solidarności” rozdawali elektrolity pracownikom fabryki z Dąbrowy Górniczej. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

30 lipca 2026, 11:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Śląsko-dąbrowska "Solidarność"

Ficomirrors Polska. Pracownicy dostali elektrolity.

fot: Śląsko-dąbrowska "Solidarność"

Związkowcy „Solidarności” rozdawali elektrolity pracownikom fabryki z Dąbrowy Górniczej. 

Upały to spore wyzwanie zwłaszcza dla pracowników hal produkcyjnych. Związkowcy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” postanowili zadbać o właściwe nawodnienie spółki Ficomirrors Polska w Dąbrowie Górniczej. 29 lipca rozdali pracownikom zakładu ponad 700 opakowań elektrolitów.

- Rozpoczyna się kolejna fala upałów. W takim okresie trzeba szczególnie dbać o zdrowie, zwłaszcza gdy wykonuje się pracę fizyczną. Prawidłowe nawodnienie w taką pogodę to podstawa. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych pracowników elektrolity. Mamy nadzieję, że to chociaż trochę pomoże im przetrwać nadchodzące dni – mówiła Justyna Kłos, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” pracowników Ficomirrors Polska oraz firmy Marelli Sosnowiec. 

Przy okazji informowano też pracowników o prawach, jakie przysługują im w czasie bardzo wysokich temperatur. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom napojów, gdy temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25, a w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza. Powinien też zadbać o odpowiednią wentylację w zakładzie pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 lipca, wprowadzone zostały maksymalne progi temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane. To 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach (dla każdego rodzaju) prac oraz 32 stopnie na otwartej przestrzeni – wyłącznie dla prac ciężkich. Jak zaznaczono w rozporządzeniu, wstrzymanie prac ma obowiązywać tylko w czasie faktycznego przekroczenia tych progów, a nie w oparciu o prognozy. Nowe przepisy wejdą w życie w przyszłym roku. 

Powiązane tematy:

związkowcy upały temperatura w pracy solidarność elektrolity

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Legislacja i prawo

2,3 miliarda butelek i puszek zwróconych w pół roku. System kaucyjny zmienia polskie ulice

Po pół roku pełnego funkcjonowania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili już 2,3 miliarda opakowań – poinformowała w Sejmie wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Tylko w czerwcu, który przyniósł najwyższy dotąd miesięczny wynik, do systemu trafiło około 700 milionów butelek i puszek.

Samorząd i region

Kościół św. Wojciecha odsłonięty na nowo. Elewacja już lśni, wnętrze po remoncie odkrywa średniowieczne tajemnice

Zakończono prace przy odnawianiu elewacji kościoła św. Wojciecha przy Placu Klasztornym w Bytomiu – informują w bytomskim magistracie. Rusztowania zostały zdjęte, a świątynia prezentuje się po gruntownym remoncie w nowym blasku. Wnętrze również przechodzi metamorfozę: w nawie głównej zakończone są roboty tynkarskie, a w przybudówkach trwają prace wykończeniowe przy posadzkach.

Samorząd i region

Nowy wiadukt w Żorach otwarty. Koniec czekania przed rogatkami

Od czwartku, 30 lipca 2026 r., mieszkańcy Żor mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się między dwiema stronami miasta. Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku nowy wiadukt nad torami w ciągu ul. Dworcowej, który zastąpił przejazd w poziomie szyn. Inwestycja poprawia bezpieczeństwo kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów pociągów, a także usprawnia ruch drogowy, eliminując konieczność oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami.

Samorząd i region

Hiszpańskie elektryki Irizar już na ulicach Katowic. PKM stawia na nowoczesność i komfort

Na ulice Katowic wyjechały pierwsze autobusy elektryczne hiszpańskiej marki Irizar – poinformował katowicki magistrat. PKM Katowice otrzymało od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dziewięć przegubowych, 18-metrowych pojazdów, które już obsługują pasażerów m.in. na liniach 296, 7, M24 i M101. To debiut tego producenta we flocie katowickiego przewoźnika.