Kraj i Świat

Spotkanie ekspertów z górniczego instytutu na poligonie. Były testy

W ramach realizacji projektu SEDAS - Safe and Effective Decommissioning of Arch Supports, odbyło się spotkanie robocze części członków konsorcjum, połączone z przeprowadzeniem testów poligonowych. Wzięli w nim udział specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

30 lipca 2026, 11:06
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GIG-PIB

Spotkanie odbyło się na poligonie w Krupskim Młynie

fot: GIG-PIB

W ramach realizacji projektu SEDAS - Safe and Effective Decommissioning of Arch Supports, odbyło się spotkanie robocze części członków konsorcjum, połączone z przeprowadzeniem testów poligonowych. Wzięli w nim udział specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa.

Badania zrealizowano na poligonie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego, należącym do  Grupy Badawczej Technik Wybuchowych w Krupskim Młynie. W testach uczestniczyli przedstawiciele Grupy Badawczej Głównego Instytut Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych. 

Celem przeprowadzenia prób była weryfikacja przyjętych założeń dotyczących działania ładunków kumulacyjnych liniowych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczo-rozwojowych.

- Uzyskane wyniki dostarczyły istotnych informacji, które zostaną wykorzystane do optymalizacji rozwiązań oraz zaplanowania kolejnych etapów realizacji projektu – informuje GIG-PIB.

Powiązane tematy:

poligon gig-pib testy

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Legislacja i prawo

2,3 miliarda butelek i puszek zwróconych w pół roku. System kaucyjny zmienia polskie ulice

Po pół roku pełnego funkcjonowania systemu kaucyjnego Polacy zwrócili już 2,3 miliarda opakowań – poinformowała w Sejmie wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Tylko w czerwcu, który przyniósł najwyższy dotąd miesięczny wynik, do systemu trafiło około 700 milionów butelek i puszek.

Samorząd i region

Kościół św. Wojciecha odsłonięty na nowo. Elewacja już lśni, wnętrze po remoncie odkrywa średniowieczne tajemnice

Zakończono prace przy odnawianiu elewacji kościoła św. Wojciecha przy Placu Klasztornym w Bytomiu – informują w bytomskim magistracie. Rusztowania zostały zdjęte, a świątynia prezentuje się po gruntownym remoncie w nowym blasku. Wnętrze również przechodzi metamorfozę: w nawie głównej zakończone są roboty tynkarskie, a w przybudówkach trwają prace wykończeniowe przy posadzkach.

Samorząd i region

Nowy wiadukt w Żorach otwarty. Koniec czekania przed rogatkami

Od czwartku, 30 lipca 2026 r., mieszkańcy Żor mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się między dwiema stronami miasta. Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku nowy wiadukt nad torami w ciągu ul. Dworcowej, który zastąpił przejazd w poziomie szyn. Inwestycja poprawia bezpieczeństwo kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów pociągów, a także usprawnia ruch drogowy, eliminując konieczność oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami.

Samorząd i region

Hiszpańskie elektryki Irizar już na ulicach Katowic. PKM stawia na nowoczesność i komfort

Na ulice Katowic wyjechały pierwsze autobusy elektryczne hiszpańskiej marki Irizar – poinformował katowicki magistrat. PKM Katowice otrzymało od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dziewięć przegubowych, 18-metrowych pojazdów, które już obsługują pasażerów m.in. na liniach 296, 7, M24 i M101. To debiut tego producenta we flocie katowickiego przewoźnika.