Spotkanie ekspertów z górniczego instytutu na poligonie. Były testy
W ramach realizacji projektu SEDAS - Safe and Effective Decommissioning of Arch Supports, odbyło się spotkanie robocze części członków konsorcjum, połączone z przeprowadzeniem testów poligonowych. Wzięli w nim udział specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa.
fot: GIG-PIB
Spotkanie odbyło się na poligonie w Krupskim Młynie
fot: GIG-PIB
W ramach realizacji projektu SEDAS - Safe and Effective Decommissioning of Arch Supports, odbyło się spotkanie robocze części członków konsorcjum, połączone z przeprowadzeniem testów poligonowych. Wzięli w nim udział specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa.
Badania zrealizowano na poligonie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego, należącym do Grupy Badawczej Technik Wybuchowych w Krupskim Młynie. W testach uczestniczyli przedstawiciele Grupy Badawczej Głównego Instytut Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych.
Celem przeprowadzenia prób była weryfikacja przyjętych założeń dotyczących działania ładunków kumulacyjnych liniowych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczo-rozwojowych.
- Uzyskane wyniki dostarczyły istotnych informacji, które zostaną wykorzystane do optymalizacji rozwiązań oraz zaplanowania kolejnych etapów realizacji projektu – informuje GIG-PIB.