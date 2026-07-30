Droga, przy której zginął poseł Łukasz Litewka będzie przebudowana

Dąbrowa Górnicza podpisała umowę na kompleksową przebudowę ulicy Kazimierzowskiej. Prace będą dotyczyć 1,6 km ulicy. To przy niej zginął tragicznie trzy miesiące temu poseł Łukasz Litewka.

Dąbrowa Górnicza podpisała umowę na kompleksową przebudowę ulicy Kazimierzowskiej. Prace będą dotyczyć 1,6 km ulicy. To przy niej zginął tragicznie trzy miesiące temu poseł Łukasz Litewka.

Miasto podpisało 29 lipca umowę, z wybranym w przetargu wykonawcą, na kompleksową przebudowę 1,6 km ulicy Kazimierzowskiej.

Przebudową ulicy zainteresowanych było 8 firm. Ostatecznie miasto wybrało najkorzystniejszą cenowo (7,7 mln zł brutto) ofertę spółki Eurovia Polska.

Droga jest bardzo zniszczona, obowiązują tam ograniczenia prędkości.

Konstrukcja drogi łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem w praktyce powstanie od nowa. Nowością będzie także ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ulicę Oddziału AK Ordona z Parkiem im. Jacka Kuronia w Sosnowcu. Projekt przewiduje również przebudowę oświetlenia i odwodnienie oraz przebudowę zjazdów i wlotów poprzecznych skrzyżowań.

- Prace w terenie rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Wiadomo już jednak, że droga zostanie zamknięta dla ruchu, z zapewnieniem dojazdu do znajdującego się przy ulicy Południowej Autoterminalu Śląsk Logistic – poinformował w mediach społecznościowych Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Wartość umowy to 7,7 mln zł, a czas realizacji 8 miesięcy liczone od podpisania umowy.

Przypomnijmy. 23 kwietnia w wypadku drogowym przy tej ulicy zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Jechał na rowerze ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej, został potrącony przez samochód.