Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (tzw. ustawa sieciowa UC84) przynosi rewolucyjne zmiany w modelu przyłączania do sieci elektroenergetycznych. O kluczowych zmianach w przepisach w środę, 29 lipca 2026 r., w Sejmie mówił wiceminister energii Wojciech Wrochna. Podkreślił, że celem reformy jest wyeliminowanie patologii w postaci „projektów widmo”, które blokują moce przyłączeniowe i hamują rozwój realnych inwestycji w OZE oraz magazyny energii.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne (tzw. ustawa sieciowa UC84) przynosi rewolucyjne zmiany w modelu przyłączania do sieci elektroenergetycznych. O kluczowych zmianach w przepisach w środę, 29 lipca 2026 r., w Sejmie mówił wiceminister energii Wojciech Wrochna. Podkreślił, że celem reformy jest wyeliminowanie patologii w postaci „projektów widmo”, które blokują moce przyłączeniowe i hamują rozwój realnych inwestycji w OZE oraz magazyny energii.

Rewolucja w przyłączaniu do sieci

Głównym założeniem nowelizacji jest usprawnienie procesu przyłączania nowych instalacji do sieci elektroenergetycznych i uwolnienie mocy przyłączeniowych.

- Ta ustawa w rewolucyjny sposób zmienia model przyłączania do sieci. Jej celem jest wyeliminowanie tzw. projektów widmo, które blokują możliwości przyłączeniowe, a w konsekwencji także rozwój nowych źródeł energii, w tym tych, które mogą zapewnić nam tanią energię – odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii – zaznaczył w Sejmie wiceminister energii Wojciech Wrochna.

Nowe przepisy wprowadzają konkretne mechanizmy, które w praktyce mają przełożyć się na szybsze procedowanie inwestycji i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury:

uproszczone procedury i cyfrową obsługę wniosków – inwestorzy zyskują dostęp do bardziej przejrzystego systemu składania i monitorowania wniosków.

– inwestorzy zyskują dostęp do bardziej przejrzystego systemu składania i monitorowania wniosków. jasne terminy dla poszczególnych etapów – skrócenie obowiązywania warunków przyłączenia z 24 do 12 miesięcy ma zdynamizować proces inwestycyjny.

– skrócenie obowiązywania warunków przyłączenia z 24 do 12 miesięcy ma zdynamizować proces inwestycyjny. dostęp do informacji o wolnych mocach – operatorzy sieci zostaną zobowiązani do upubliczniania danych o dostępnych zdolnościach przyłączeniowych oraz statusie wniosków, co zwiększy transparentność całego procesu.

Reforma wprowadza także mechanizmy finansowe mające zapewnić, że dostęp do sieci otrzymają projekty rzeczywiście realizowane. Należą do nich m.in. podniesienie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej z 30 zł do 60 zł za każdy kilowat planowanej mocy oraz wprowadzenie bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku w wysokości 1 zł za kW. Dodatkowo, inwestorzy będą zobowiązani do uzyskania pozwolenia na budowę w określonym terminie (co do zasady 24 lub 36 miesięcy) pod rygorem automatycznego wygaśnięcia umowy przyłączeniowej.

Doprecyzowanie przepisów przejściowych

Omawiana obecnie poprawka do ustawy nie jest związana z pierwotną propozycją rządową, lecz wynika z prac legislacyjnych w Senacie. Projekt skierowany przez rząd do Sejmu zawierał spójne rozwiązania, które nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Problemy pojawiły się w związku z poprawką wprowadzoną na etapie prac senackich, która za zgodą rządu wydłużyła okres przejściowy dla projektów będących w toku.

– Uznaliśmy, że rozwiązanie zaproponowane w Senacie, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, jest zasadne – podkreślał wiceminister Wrochna, wskazując, że obecna nowelizacja ma na celu wyłącznie doprecyzowanie tych zapisów i eliminację ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Dzięki tym zmianom - jak podkreślił wiceminister - ustawa może funkcjonować bez problemów prawnych, realizując jednocześnie cel poprawki senackiej, czyli zapewnienie płynności przejścia dla inwestycji już zaawansowanych.