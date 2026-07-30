Nowy wiadukt w Żorach otwarty. Koniec czekania przed rogatkami

Od czwartku, 30 lipca 2026 r., mieszkańcy Żor mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się między dwiema stronami miasta. Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku nowy wiadukt nad torami w ciągu ul. Dworcowej, który zastąpił przejazd w poziomie szyn. Inwestycja poprawia bezpieczeństwo kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów pociągów, a także usprawnia ruch drogowy, eliminując konieczność oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami.

Od czwartku, 30 lipca 2026 r., mieszkańcy Żor mogą wygodniej i bezpieczniej poruszać się między dwiema stronami miasta. Polskie Linie Kolejowe S.A. oddały do użytku nowy wiadukt nad torami w ciągu ul. Dworcowej, który zastąpił przejazd w poziomie szyn. Inwestycja poprawia bezpieczeństwo kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów pociągów, a także usprawnia ruch drogowy, eliminując konieczność oczekiwania przed zamkniętymi rogatkami.

Bezpieczniej i szybciej przez Żory

Nowy wiadukt drogowy ma 62 m długości, przebiega nad liniami kolejowymi Żory – Strumień oraz Żory – Pszczyna i jest dostosowany także do ruchu pieszych i rowerzystów. Obiekt wraz z infrastrukturą drogową, których wartość to ok. 67 mln zł, powstał w ramach dobiegającej końca inwestycji na linii kolejowej nr 148 Pszczyna – Żory.

– Zastąpiliśmy przejazd kolejowo-drogowy w Żorach nowoczesnym wiaduktem, który zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz usprawni komunikację w mieście. Modernizacja linii kolejowej na odcinku Pszczyna – Żory to kolejna inwestycja realizowana ze środków KPO, która przybliża kolej mieszkańcom i zapewni lepsze podróże pociągiem – mówi Janusz Kanik, dyrektor projektu w Polskich Liniach Kolejowych S.A..

Szybsze pociągi i nowocześniejsze perony

Z efektów prac, które między Pszczyną a Żorami rozpoczęto we wrześniu 2024 r., podróżni skorzystają już niebawem. Od najbliższej korekty rozkładu jazdy, zaplanowanej na 30 sierpnia, pociągi wrócą na tory, a pasażerowie pokonają trasę między Pszczyną a Żorami w ok. 21 minut. Przed rozpoczęciem prac czas przejazdu wynosił ok. 32 min.

Mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do pociągów na jednotorowej linii Pszczyna – Żory i dalej w stronę Rybnika i granicy z Czechami oraz w kierunku Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej i w Beskidy. Nowe, wyższe perony ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągów, co pozwoli na wygodniejsze codzienne podróże ze stacji Suszec i Radostowice oraz przystanków Suszec Rudziczka, Suszec Kopalnia i Pszczyna Czarków.

Obiekty wyposażono w wiaty, ławki i nowe oświetlenie. Chodniki i ścieżki naprowadzające umożliwią dostęp osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. Orientację w podróży ułatwią nagłośnienie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy.

Kluczowe parametry modernizacji linii 148

W ramach projektu wykonano szereg prac, które – jak podkreślają w PLK - przełożą się na komfort i bezpieczeństwo podróży:

wymiana ok. 18 km torów i sieci trakcyjnej – prędkość wzrośnie do 160 km/h dla składów pasażerskich i do 120 km/h dla towarowych,

przebudowa 28 obiektów inżynieryjnych (mostów i przepustów) oraz 13 przejazdów kolejowo-drogowych,

budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Żorach – wiadukt o wartości ponad 58–67 mln zł, który likwiduje przejazd w poziomie szyn na ul. Dworcowej.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Dla kierowców i rowerzystów to przede wszystkim koniec przymusowych postojów przed zamykanymi rogatkami. Dla pieszych – bezpieczniejsze przejścia i wygoda nowych chodników. Dla pasażerów kolei – krótszy czas podróży, nowocześniejsze perony i lepsza dostępność połączeń w kierunku Rybnika, Czech, Bielska-Białej i Beskidów.

Łączna wartość projektu to 360 mln zł netto (442 mln zł brutto). Finansowanie pochodzi z unijnych środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wykonawcą prac jest firma Budimex SA.

