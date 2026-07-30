Na ulice Katowic wyjechały pierwsze autobusy elektryczne hiszpańskiej marki Irizar – poinformował katowicki magistrat. PKM Katowice otrzymało od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dziewięć przegubowych, 18-metrowych pojazdów, które już obsługują pasażerów m.in. na liniach 296, 7, M24 i M101. To debiut tego producenta we flocie katowickiego przewoźnika.

Na ulice Katowic wyjechały pierwsze autobusy elektryczne hiszpańskiej marki Irizar – poinformował katowicki magistrat. PKM Katowice otrzymało od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dziewięć przegubowych, 18-metrowych pojazdów, które już obsługują pasażerów m.in. na liniach 296, 7, M24 i M101. To debiut tego producenta we flocie katowickiego przewoźnika.

Hiszpańskie elektryki - komfort i bezpieczeństwo

Nowe autobusy wyróżniają się przestronnym, jasnym wnętrzem dzięki dużym przeszkleniom. Pasażerowie mogą korzystać z klimatyzacji, bezpłatnego Wi-Fi oraz portów USB do ładowania smartfonów i tabletów.

Pojazdy wyposażono w szereg nowoczesnych systemów wspierających bezpieczeństwo jazdy:

ABS, EBS, system kontroli trakcji

ESC – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

system kontroli prędkości

system wykrywający senność i rozproszenie uwagi kierowcy

alkomat uniemożliwiający uruchomienie autobusu po wykryciu alkoholu

system ostrzegający przed ryzykiem zderzenia z przeszkodą z przodu pojazdu

system monitorujący obiekty z boku autobusu

Codzienną eksploatację ułatwia system wstępnej diagnostyki, który informuje m.in. o:

wyciekach płynów

niedoborach środków eksploatacyjnych

uszkodzeniach przewodów lub elektroniki

bieżącym ciśnieniu w oponach

Autobusy są niskopodłogowe i mają funkcję przyklęku, która obniża prawą stronę pojazdu przy drzwiach. To ułatwienie dla osób starszych, rodziców z wózkami i pasażerów z ograniczoną mobilnością. Dodatkowym udogodnieniem jest rozkladana rampa dla osób na wózkach. Każdy autobus ma cztery pary podwójnych drzwi, 38 miejsc siedzących i może przewieźć łącznie 121 pasażerów.

Debiut Irizara w GZM. Flota PKM Katowice liczy już 67 elektryków

– Razem z nowymi pojazdami tabor PKM Katowice liczy już 67 autobusów elektrycznych. Oprócz nich dysponujemy także ośmioma autobusami zasilanymi CNG, 22 hybrydowymi, trzema wodorowymi oraz autobusami z napędem konwencjonalnym. Tak zróżnicowana flota pozwala nam elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację na rynku paliw i technologii – podkreśla Roman Urbańczyk, prezes PKM Katowice.

Oprócz Katowic, 22 nowe autobusy hiszpańskiej marki trafiły również do przewoźników w Sosnowcu, Gliwicach i Świerklańcu. Pojazdy zostały zakupione przez GZM w ramach projektu „Zielony Transport GZM”, wspierającego rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego transportu publicznego. Łącznie do czterech przedsiębiorstw trafiło 31 autobusów elektrycznych Irizar oraz 20 ładowarek o łącznej wartości ponad 133 mln zł, przy dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na poziomie prawie 90%.