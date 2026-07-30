Kraj i Świat

Odejdą od węgla. Duża inwestycja na południu woj. śląskiego

Już wiadomo, kto będzie dostarczał ciepło miastu Czechowice-Dziedzice. Od 2030 roku głównym dostawcą energii cieplnej będzie RCEkoenergia, spółka z Grupy Unimot.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

30 lipca 2026, 17:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice. Wiadomo, kto dostarczy ciepło.

fot: UM Czechowice-Dziedzice

Już wiadomo, kto będzie dostarczał ciepło miastu Czechowice-Dziedzice. Od 2030 roku głównym dostawcą energii cieplnej będzie RCEkoenergia, spółka z Grupy Unimot.

Jak informuje Grupa Unimot, obecnie odbywa się również modernizacja zakładu RCEkoenergia w Czechowicach-Dziedzicach. Powstaje tam niskoemisyjny system wytwarzania ciepła bez udziału węgla. To jedna z największych inwestycji związanych z transformacją systemu ciepłowniczego w regionie. Celem jest zmniejszenie uzależnienia Czechowic-Dziedzic od jednego nośnika energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta.

- Budujemy nowoczesne źródło ciepła, które będzie służyć mieszkańcom przez lata, zapewniając wysoką efektywność energetyczną oraz znaczne ograniczenie emisji – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A. 

Rozbudowa zakładu RCEkoenergia podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy odbywa się obecnie i obejmuje modernizację źródła ciepła na potrzeby klientów spółki. Zostanie on zrealizowany do 2027 roku, a koszt tej inwestycji to 41 mln zł. Drugi etap zakłada rozbudowę zakładu, by zapewnić dostawy ciepła dla całej miejskiej sieci ciepłowniczej. Jego zakończenie planowane jest na 2030 rok i ma kosztować ok. 128 mln zł - podaje Grupa Unimot. 

Docelowo zakład ma osiągnąć moc cieplną na poziomie około 40 MW. Z kolei zamówiona moc cieplna dla miasta wynosi 26 MW. 

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