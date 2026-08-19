Kraj i Świat

Strach o wpływ sytuacji na Ukrainie na Polskę rośnie

W sierpniu 28,2 proc. respondentów określiło obecną sytuację na terytorium Ukrainy jako duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. To więcej niż w lipcu, kiedy taką opinię miało 22,8 proc. badanych - wynika z opublikowanych w środę danych GUS.

Pap

19 sierpnia 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: Depositphotos

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 r.

fot: Depositphotos

W sierpniu 28,2 proc. respondentów określiło obecną sytuację na terytorium Ukrainy jako duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. To więcej niż w lipcu, kiedy taką opinię miało 22,8 proc. badanych - wynika z opublikowanych w środę danych GUS.

W środę Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o koniunkturze konsumenckiej w sierpniu 2026 r. GUS podał także wyniki badania, dotyczącego oceny tego, jak sytuacja na Ukrainie wpływa na nasz kraj.

Zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski

"Dla 28,2 proc. respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Przeciętne zagrożenie odczuwa 35,9 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 26,3 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 9,6 proc. respondentów" - czytamy w komunikacie GUS.

Z danych wynika także, że spośród osób pracujących zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 3 proc. respondentów. Na możliwość utraty pracy lub zakończenia działalności wskazało 6 proc., a 29,5 proc. "raczej nie" spodziewa się wpływu sytuacji Ukrainy na ich miejsce pracy. 

Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wyniósł 52,8 proc. Niewielka liczba respondentów pracujących (8,7 proc.) nie miała zdania.

"Dla 22,7 proc. respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie odczuwa 42,6 proc. odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 26,5 proc., zaś brak zagrożenia stwierdziło 8,2 proc. respondentów" - czytamy w komunikacie GUS.

 

"W przypadku 7,6 proc. respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 26,6 proc. odpowiadających na pytania dotyczące koniunktury konsumenckiej. Małe zagrożenie deklaruje 34,9 proc., natomiast brak zagrożenia stwierdziło 30,9 proc. respondentów" - dodano. 

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