W najbliższy weekend, 22–23 sierpnia 2026 r., województwo śląskie ponownie stanie się centrum światowej lekkoatletyki dzięki Silesia Memoriałowi Kamili Skolimowskiej – polskiej odsłonie Diamentowej Ligi. Najpierw zawodnicy i kibice spotkają się w samym sercu Katowic, a dzień później rywalizacja przeniesie się na Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie.

W najbliższy weekend, 22–23 sierpnia 2026 r., województwo śląskie ponownie stanie się centrum światowej lekkoatletyki dzięki Silesia Memoriałowi Kamili Skolimowskiej – polskiej odsłonie Diamentowej Ligi. Najpierw zawodnicy i kibice spotkają się w samym sercu Katowic, a dzień później rywalizacja przeniesie się na Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie.

City Event na Rynku w Katowicach – lekkoatletyka w centrum miasta

Sportowe emocje rozpoczną się w sobotę, 22 sierpnia, kiedy katowicki Rynek zamieni się w tymczasową arenę lekkoatletyczną. Bramy City Eventu otwarte zostaną o godz. 13:30, a pierwsze konkurencje zaplanowano na 14:30.

W programie City Eventu znalazły się:

pchnięcie kulą kobiet,

skok wzwyż mężczyzn,

skok w dal kobiet,

zmagania w ramach Diamond Cup powered by PATEC.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się o godz. 16:30. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć zawodników światowej klasy w nietypowej scenerii – w centrum Katowic.

Niedziela na Stadionie Śląskim – Diamentowa Liga w Kotle Czarownic

Kulminacja lekkoatletycznego weekendu nastąpi w niedzielę, 23 sierpnia, na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, który jest częścią prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi, zgromadzi czołowych zawodników z Polski i całego świata w słynnym Kotle Czarownic.

Bramy stadionu otwarte zostaną o godz. 12:00, pierwsze konkurencje zaplanowano od 14:00, a część Diamentowej Ligi rozpocznie się o 16:00. Finał sportowych emocji i ceremonia wręczenia nagród przewidziane są na godz. 18:00.

Gwiazdy światowej lekkoatletyki i polscy medaliści ME

Na starcie w Chorzowie zobaczymy medalistów niedawnych Mistrzostw Europy w Birmingham oraz największe nazwiska światowej lekkoatletyki. Wśród polskich gwiazd nie zabraknie m.in. Ewy Swobody, Pii Skrzyszowskiej oraz Natalii Bukowieckiej.

Do rywalizacji przystąpią również takie sławy jak:

Armand Duplantis (skok o tyczce),

Jakob Ingebrigtsen (biegi średnie),

Karsten Warholm (biegi płotkarskie),

Gianmarco Tamberi (skok wzwyż),

Leonardo Fabbri (pchnięcie kulą).

Na listach startowych znajdują się także m.in. mistrzowie olimpijscy i rekordziści świata.

Bilety na zawody są dostępne na stronie: memorialkamili.pl.