Śląskie znów stolicą światowej lekkoatletyki. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej w Katowicach i Chorzowie
W najbliższy weekend, 22–23 sierpnia 2026 r., województwo śląskie ponownie stanie się centrum światowej lekkoatletyki dzięki Silesia Memoriałowi Kamili Skolimowskiej – polskiej odsłonie Diamentowej Ligi. Najpierw zawodnicy i kibice spotkają się w samym sercu Katowic, a dzień później rywalizacja przeniesie się na Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie.
Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej
W najbliższy weekend, 22–23 sierpnia 2026 r., województwo śląskie ponownie stanie się centrum światowej lekkoatletyki dzięki Silesia Memoriałowi Kamili Skolimowskiej – polskiej odsłonie Diamentowej Ligi. Najpierw zawodnicy i kibice spotkają się w samym sercu Katowic, a dzień później rywalizacja przeniesie się na Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie.
City Event na Rynku w Katowicach – lekkoatletyka w centrum miasta
Sportowe emocje rozpoczną się w sobotę, 22 sierpnia, kiedy katowicki Rynek zamieni się w tymczasową arenę lekkoatletyczną. Bramy City Eventu otwarte zostaną o godz. 13:30, a pierwsze konkurencje zaplanowano na 14:30.
W programie City Eventu znalazły się:
- pchnięcie kulą kobiet,
- skok wzwyż mężczyzn,
- skok w dal kobiet,
- zmagania w ramach Diamond Cup powered by PATEC.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się o godz. 16:30. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć zawodników światowej klasy w nietypowej scenerii – w centrum Katowic.
Niedziela na Stadionie Śląskim – Diamentowa Liga w Kotle Czarownic
Kulminacja lekkoatletycznego weekendu nastąpi w niedzielę, 23 sierpnia, na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, który jest częścią prestiżowego cyklu Diamentowej Ligi, zgromadzi czołowych zawodników z Polski i całego świata w słynnym Kotle Czarownic.
Bramy stadionu otwarte zostaną o godz. 12:00, pierwsze konkurencje zaplanowano od 14:00, a część Diamentowej Ligi rozpocznie się o 16:00. Finał sportowych emocji i ceremonia wręczenia nagród przewidziane są na godz. 18:00.
Gwiazdy światowej lekkoatletyki i polscy medaliści ME
Na starcie w Chorzowie zobaczymy medalistów niedawnych Mistrzostw Europy w Birmingham oraz największe nazwiska światowej lekkoatletyki. Wśród polskich gwiazd nie zabraknie m.in. Ewy Swobody, Pii Skrzyszowskiej oraz Natalii Bukowieckiej.
Do rywalizacji przystąpią również takie sławy jak:
- Armand Duplantis (skok o tyczce),
- Jakob Ingebrigtsen (biegi średnie),
- Karsten Warholm (biegi płotkarskie),
- Gianmarco Tamberi (skok wzwyż),
- Leonardo Fabbri (pchnięcie kulą).
Na listach startowych znajdują się także m.in. mistrzowie olimpijscy i rekordziści świata.
Bilety na zawody są dostępne na stronie: memorialkamili.pl.