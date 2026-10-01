Artykuł sponsorowany

Zmiana dostawcy prądu i gazu dla firmy – jak to zrobić?

Zmiana sprzedawcy energii dla firmy często kojarzy się z telefonami, wypowiedzeniem umowy, wieloma dokumentami i ryzykiem problemów z dostawami. Tymczasem proces ten nie musi angażować przedsiębiorcy w skomplikowane procedury ani wyłączać firmy z normalnego działania. UNIMOT prowadzi Cię przez cały proces zmiany dostawcy prądu i gazu, przejmując większość formalności. Po Twojej stronie pozostaje przekazanie potrzebnych danych, zaakceptowanie oferty i podpisanie dokumentów.

1 października 2026, 12:40
źródło: prezentacja

Przedsiębiorca analizuje wykresy i zastanawia się nad zmianą sprzedawcy energii dla firmy

fot: Magnific

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fot: Magnific

Zmiana sprzedawcy energii dla firmy często kojarzy się z telefonami, wypowiedzeniem umowy, wieloma dokumentami i ryzykiem problemów z dostawami. Tymczasem proces ten nie musi angażować przedsiębiorcy w skomplikowane procedury ani wyłączać firmy z normalnego działania. UNIMOT prowadzi Cię przez cały proces zmiany dostawcy prądu i gazu, przejmując większość formalności. Po Twojej stronie pozostaje przekazanie potrzebnych danych, zaakceptowanie oferty i podpisanie dokumentów.

Czy warto zmienić sprzedawcę energii dla firmy?

To, czy warto zmienić sprzedawcę energii, zależy od warunków aktualnej umowy, zużycia prądu i gazu oraz planów rozwoju przedsiębiorstwa. W każdej sytuacji warto jednak pamiętać, że zmiana taka nie wymaga przebudowy instalacji, wymiany licznika ani organizowania technicznych prac w siedzibie firmy. Jest to przede wszystkim procedura handlowa, której celem jest wybór oferty lepiej dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy.

Największą korzyścią może być obsługa prądu i gazu u jednego partnera. UNIMOT analizuje zużycie oraz obowiązujące umowy, aby przedstawić rozwiązanie dopasowane do specyfiki działalności. Oferta obejmująca energię dla firm oraz gaz pozwala połączyć wygodę kompleksowej obsługi ze wsparciem doradczym.

Zmiana dostawcy prądu i gazu dla firmy bez papierkowej roboty

Zmiana dostawcy prądu dla firmy nie musi oznaczać samodzielnego kontaktowania się z operatorem sieci, pilnowania terminów czy przygotowywania wielu pism. UNIMOT zajmuje się koordynacją procesu, przygotowuje dokumenty i wspiera Cię na jego kolejnych etapach. Dzięki temu nie tracisz czasu na analizowanie procedur i nie obawiasz się, że pominiesz ważną formalność.

Tak samo wygląda zmiana sprzedawcy gazu, która może zostać przeprowadzona równolegle ze zmianą dostawcy energii elektrycznej. UNIMOT pomaga w kontakcie z właściwymi podmiotami oraz w przeprowadzeniu procedury związanej z aktualną umową. Otrzymasz jasną informację o tym, jakie dane są potrzebne i kiedy możesz rozpocząć korzystanie z nowej oferty.

Jak zmienić sprzedawcę energii krok po kroku?

Jeśli zastanawiasz się, jak zmienić sprzedawcę energii, zacznij od przekazania aktualnych faktur za prąd i gaz oraz informacji o obowiązujących umowach. Na tej podstawie eksperci UNIMOT sprawdzają profil zużycia, okres wypowiedzenia i warunki obecnego kontraktu. Nie musisz samodzielnie porównywać skomplikowanych zapisów ani kontaktować się z kilkoma sprzedawcami.

Po przygotowaniu indywidualnej oferty wystarczy wybrać odpowiedni wariant i podpisać umowę. UNIMOT przejmuje dalsze działania administracyjne, w tym obsługę dokumentacji oraz kontakt związany ze zmianą sprzedawcy. Odpowiedź na pytanie, jak zmienić dostawcę prądu w firmie, jest więc prosta: warto powierzyć procedurę partnerowi, który zajmie się nią od początku do końca.

Ile trwa zmiana sprzedawcy energii dla firmy?

Czas realizacji zmiany dostawcy energii elektrycznej w firmie zależy między innymi od zapisów obecnej umowy, okresu wypowiedzenia i kompletności przekazanych dokumentów. Sam proces może trwać minimum 21 dni od podpisania umowy, natomiast zmiana sprzedawcy gazu odbywa się zgodnie z indywidualnym harmonogramem wynikającym z kontraktu.

Zmiana sprzedawcy nie powoduje przerw w dostawach prądu ani gazu. Twoje przedsiębiorstwo nadal korzysta z tej samej infrastruktury, a zmianie podlegają wyłącznie warunki zakupu oraz obsługa handlowa. Dobrze dobrana energia elektryczna oraz kompleksowa obsługa gazu pozwalają ograniczyć formalności i lepiej zarządzać kosztami swojej firmy.

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