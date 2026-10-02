Koszt obniżki akcyzy i VAT na paliwa to ponad 5,36 mld zł

Koszt obniżki VAT na paliwa silnikowe to ponad 3,2 mld zł, a redukcja stawek akcyzy oznacza spadek dochodów budżetu o 2,1 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji, dołączonej do projektu rozporządzeń ministra finansów. W piątek zostały opublikowane rozporządzenia obniżające stawkę podatku od towarów i usług oraz akcyzy.

Koszt obniżki VAT na paliwa silnikowe to ponad 3,2 mld zł, a redukcja stawek akcyzy oznacza spadek dochodów budżetu o 2,1 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji, dołączonej do projektu rozporządzeń ministra finansów. W piątek zostały opublikowane rozporządzenia obniżające stawkę podatku od towarów i usług oraz akcyzy.

"Skutek czasowego obniżenia stawki VAT do 8 proc. w okresie od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. na benzynę silnikową, benzynę lotniczą, paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych oraz oleje napędowe () został oszacowany na około -3 240 mln zł (tj. ok. - 36 mln zł dziennie)" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSE), dołączonej do projektu rozporządzenia dotyczącego VAT.

Budżet straci ponad 2,12 mld zł

Przy czym, jak wynika z OSE, w tym roku z tytułu tegorocznej obniżki stawek VAT budżet straci ponad 2,12 mld zł, a w przyszłym roku - ponad 1,1 mld zł.

"Obniżenie stawek akcyzy na paliwa powinno przełożyć się na spadek cen paliw na stacjach paliw. Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe będzie wyłącznym kosztem budżetu państwa. Koszt wprowadzenia ww. obniżek stawek akcyzy na okres od dnia 3 października 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. to ok. 2 100 mln zł zmniejszenia dochodów z akcyzy" - podano w OSR. W tym przypadku również skutki tegorocznej obniżki rozłożą się na ten rok (w kwocie 1,4 mld zł) oraz na przyszły (700 mln zł).

Z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 - 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Następne obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejny element rządowego pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej w czwartek przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.