Wystartowało głosowanie w katowickim Budżecie Obywatelskim

213 projektów czeka na głosy mieszkańców Katowic. Do 23 września można zdecydować, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane w ramach XIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, ale w dzielnicach pojawią się punkty, w których mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy pracowników urzędu.

213 projektów czeka na głosy mieszkańców Katowic. Do 23 września można zdecydować, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane w ramach XIII edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, ale w dzielnicach pojawią się punkty, w których mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy pracowników urzędu.

Głosowanie rozpoczęło się 10 września tuż po północy. Na pierwsze głosy nie trzeba było długo czekać – pojawiły się w systemie już 4 minuty po jego uruchomieniu. Do godz. 12.00 pierwszego dnia zagłosowało ponad 1,9 tys. osób, a głosy oddano we wszystkich 22 dzielnicach Katowic.

Plenerowe przedstawienie teatralne dla dzieci organizowane przez filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu. fot. UMK

W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 213 pozytywnie zweryfikowanych projektów: 23 ogólnomiejskich i 190 lokalnych. Ich łączna wartość wynosi blisko 31,8 mln zł, a dostępna pula środków na ich realizację to 19,7 mln zł. Najwięcej propozycji zakwalifikowanych do głosowania - 14 - pochodzi z Kostuchny i Śródmieścia.

– Budżet Obywatelski to narzędzie, które pozwala mieszkańcom bezpośrednio wpływać na rozwój Katowic. W dotychczas zakończonych 12 edycjach Katowiczanki i Katowiczanie wybrali do realizacji ponad 1,5 tys. projektów o łącznej wartości 208 mln zł. Największą zaletą BO jest to, że zarówno same pomysły jak i ostateczny wybór zadań do realizacji wypływają od samych mieszkańców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic - Teraz czas na wybór kolejnych zadań, które zostaną zrealizowane w przestrzeni Katowic. Serdecznie zachęcam wszystkie Katowiczanki i Katowiczan, bez względu na wiek, do udziału w głosowaniu. Wspólnie zdecydujmy o Katowicach – dodaje prezydent.

Tegoroczne propozycje zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego pokazują, jak szeroki jest zakres pomysłów na rozwój miasta. Wśród projektów znalazły się inicjatywy z obszaru kultury, edukacji i integracji społecznej, a także zadania dotyczące sportu, rekreacji i zdrowia. Mieszkańcy zaproponowali również inwestycje poprawiające bezpieczeństwo, miejską infrastrukturę oraz działania związane z ekologią, ochroną przyrody i opieką nad zwierzętami.

Na liście są zarówno duże przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i lokalne wydarzenia, warsztaty, zajęcia oraz projekty odpowiadające na potrzeby dzieci, rodzin, seniorów i osób aktywnie spędzających czas. Tak różnorodny zestaw propozycji daje mieszkańcom możliwość wyboru zadań odpowiadających ich zainteresowaniom i wizji miasta.

Jak zagłosować?

Głosowanie trwa do 23 września i odbywa się za pośrednictwem strony bo.katowice.eu . Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Katowic, niezależnie od wieku. W systemie automatycznie ujęto osoby zameldowane w Katowicach na pobyt stały lub czasowy według stanu na 24 sierpnia 2026 r. Osoby, które nie są zameldowane w mieście lub zameldowały się po tym terminie, mogą dopisać się do systemu głosowania w trakcie jego trwania w Punkcie Konsultacyjnym BO (Rynek 13, pok. 205).

Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji trzy głosy na projekty lokalne oraz trzy głosy na projekty ogólnomiejskie. W przypadku zadań lokalnych wszystkie głosy trzeba oddać na projekty z jednej wybranej dzielnicy. Nie musi to być dzielnica, w której głosujący mieszka.

Warto wykorzystać wszystkie przysługujące głosy, gdyż po zatwierdzeniu głosowania niewykorzystane głosy przepadają.

Nowy pawilon dla kotów Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach również powstał z BO. fot. K Kalkowski

Pomogą zagłosować

Osoby, które nie mają dostępu do komputera lub potrzebują pomocy przy głosowaniu, mogą skorzystać ze wsparcia w dzielnicach.

W filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej dostępne są komputery, przy których można samodzielnie zagłosować w godzinach pracy placówek. W wyznaczonych dniach w wybranych punktach użyteczności publicznej dyżurować będą również pracownicy Urzędu Miasta.

– Osobom potrzebującym wsparcia będą pomagać pracownicy urzędu, którzy w trakcie głosowania pojawią się w każdej z dzielnic, w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskich Domach Kultury i na basenie Brynów – informuje Justyna Buchalik, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej.

Szczegółowy wykaz Stacjonarnych Punktów Głosowania wraz z godzinami ich działania dostępny jest na stronie Budżetu Obywatelskiego w zakładce Pliki do pobrania.

Bonus za wysoką frekwencję

Dodatkową zachętą do udziału w głosowaniu jest premia dla najbardziej aktywnych dzielnic. Trzy dzielnice, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, otrzymają dodatkowe środki w kolejnej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego.

W poprzednim roku największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek, gdzie frekwencja przekroczyła 35 proc. Dzięki temu dzielnica otrzymała dodatkowo 52 tys. zł do wykorzystania w tegorocznej edycji.

O Budżecie Obywatelskim w Katowicach

Budżet Obywatelski w Katowicach po raz pierwszy uruchomiono w 2014 r. Jego efekty widać w każdej dzielnicy. To właśnie dzięki głosom mieszkańców w ostatnim czasie powstało miasteczko ruchu drogowego dla dzieci w Zarzeczu, pojawił się nowy Bebok na Os. Paderewskiego czy przy MDK „Koszutka” filia Dąb, mieszkańcy Kokocińca mieli możliwość oglądania filmów pod chmurką, a fani tenisa ziemnego mogą korzystać z odnowionego kortu w Dolinie Trzech Stawów. Ze środków budżetu obywatelskiego otwarto m.in. w ub.r. nowy pawilon dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz realizowane są liczne dzielnicowe festyny oraz zajęcia integrujące lokalne społeczności.