Transformacja od A do Z

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. inwestuje w nowoczesną edukację zawodową na każdym poziomie kształcenia

Do ponad 40 placówek edukacyjnych w naszym województwie trafi: 210 silników elektrycznych do samochodów elektrycznych, 102 silniki spalinowe poj. 1.0 i 1.2: 1, 83 skrzynie biegów do silników hybrydowych i 8 skrzyń automatycznych. 

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RED

30 września 2026, 13:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KSSE

Zainaugurowano kolejny etap przekazywania pomocy dydaktycznych w ramach Automotive StrefAcademy KSSE

fot: KSSE

Do ponad 40 placówek edukacyjnych w naszym województwie trafi: 210 silników elektrycznych do samochodów elektrycznych, 102 silniki spalinowe poj. 1.0 i 1.2: 1, 83 skrzynie biegów do silników hybrydowych i 8 skrzyń automatycznych. 

16 września 2026 r. w Akceleratorze Biznesowym KSSEONON w Żorach Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. reprezentowana przez Jacka Brzezinkę Zastępcę Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Andrzeja Zabieglińskiego Wiceprezesa Zarządu kierującego Podstrefą Jastrzębsko-Żorską wspólnie z przedstawicielami Grupy Stellantis – Dyrektorem Zakładu Produkcji Samochodów Osobowych Stellantis w Tychach Januszem Puzoniem zainaugurowali kolejny etap przekazywania pomocy dydaktycznych w ramach inicjatywy Automotive StrefAcademy KSSE.

Spotkanie „Jeszcze większa moc. Wspólnie inwestujemy w przyszłość!” było nie tylko uroczystym przekazaniem sprzętu, ale przede wszystkim pokazem tego, jak Katowicka SSE S.A., biznes i placówki edukacyjne mogą wspólnie inwestować w kompetencje przyszłych kadr. Wydarzenie było potwierdzeniem, że inwestycja w edukację zawodową jest wspólnym zadaniem samorządu, biznesu i szkół oraz jednym z kluczowych elementów budowania konkurencyjności regionu.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Wojewoda Śląski Marek Wójcik i Prezydent Żor Waldemar Socha. Politechnika Śląska była reprezentowana przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dr hab. inż. Marcina Stańka.

Sprzęt, który przybliża szkoły do przemysłu

Do placówek edukacyjnych i Politechniki Śląskiej trafi wyposażenie odpowiadające technologiom i standardom wykorzystywanym we współczesnym przemyśle motoryzacyjnym między innymi montowany w samochodach JEEP, Fiat 600, Fiat 500, Alfa Romeo, Lancia Ypsilon

To kolejna inicjatywa Automotive StrefAcademy KSSE, która od lat jest łącznikiem Biznesu z Edukacją.

Dotychczas placówki edukacyjne otrzymały 148 silników spalinowych najnowszej generacji GEN2 i GEN3 produkowane przez Stellantis Gliwice Oddział I Zakład Produkcji Silników Tychy Sp. z o.o. Do działań wspierających edukację dołączył teraz Zakład Produkcji Samochodów Osobowych Stellantis w Tychach.

Dzięki takim działaniom Katowickiej SSE uczniowie i uczennice oraz studenci i studentki PŚ Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej mogą zdobywać praktyczne umiejętności i testować teorię na sprzęcie, z którym w niedalekiej przyszłości spotkają się w zakładach produkcyjnych.

Forum o modelu współpracy edukacji i biznesu

Spotkanie Automotive StrefAcademy odbywało się jako część Forum Edukacji i Biznesu Specjalnych Stref Ekonomicznych, stanowiło przykład dobrych praktyk współpracy biznesu 
i edukacji. Przedmiotem dyskusji był model współpracy edukacji i biznesu SSE. Uczestnicy 
i uczestniczki Forum rozmawiali o tym, jak skutecznie przygotowywać młodych ludzi 
do zmieniającego się rynku pracy, jakich kompetencji potrzebuje dziś przemysł oraz jak rozwijać współpracę przedsiębiorstw ze szkołami.

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