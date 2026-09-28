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Wszystkie łapki na pokład! Coraz więcej pasażerów Kolei Śląskich podróżuje ze zwierzętami

Czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom Kolei Śląskich. W pierwszym półroczu 2026 roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tys. osób – o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

28 września 2026, 09:31
źródło: prezentacja

fot: Koleje Śląskie

Koleje Śląskie witają czworonogi na pokładzie

fot: Koleje Śląskie

Czworonożni przyjaciele coraz częściej towarzyszą pasażerom Kolei Śląskich. W pierwszym półroczu 2026 roku w taką podróż wybrało się ponad 19 tys. osób – o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przed wyruszeniem w podróż z czworonogiem należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach i zadbać zarówno o komfort swojego pupila, jak i pozostałych pasażerów. Odpowiednie przygotowanie przed wejściem do pociągu pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu. 

– To ważne zarówno dla komfortu innych pasażerów, jak i bezpieczeństwa samego zwierzęcia – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Smycz, kaganiec i bilet

Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec umożliwiający swobodne oddychanie i picie wody. Opiekun musi posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Zwierzę nie może zajmować miejsca siedzącego, a za jego przewóz obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 2 zł; chyba, że pies znajduje się w transporterze – wówczas podróż jest bezpłatna.

Bezpłatnie podróżują też zawsze psy przewodnicy i psy asystujące. Mniejsze zwierzęta, takie jak koty czy króliki, można przewozić w transporterze, klatce lub koszu. W takim przypadku podróż jest bezpłatna.

Nie tylko psy i koty

Pasażerowie Kolei Śląskich podróżują jednak nie tylko z typowymi domowymi pupilami.

– W 2023 roku na dworcu w Katowicach do pociągu jadącego w kierunku Gliwic wsiadł mężczyzna z gęsią, kaczorem i psem. Nietypowi podróżni szybko zwrócili uwagę pasażerów i drużyny konduktorskiej, a nagranie z ich podróży zdobyło dużą popularność w mediach społecznościowych – wspomina rzecznik prasowy Kolei Śląskich i dodaje, że podróż przebiegła bez problemów.

Wspólny komfort

Podróżując z czworonogiem musimy uwzględniać potrzeby innych osób.

– Jeśli współpasażer sprzeciwi się obecności psa, jego opiekun powinien w miarę możliwości przesiąść się w inne miejsce. Do takiej sytuacji może dojść, na przykład gdy ktoś ma silną alergię na sierść – wyjaśnia Bartłomiej Wnuk i dodaje, że takie przypadki w Kolejach Śląskich zdarzają się bardzo rzadko.

Zgoda pozostałych pasażerów nie jest wymagana w przypadku psów przewodników i psów asystujących.

Kłopotliwe sytuacje

Większość podróży ze zwierzętami przebiega bezproblemowo.

– Kłopotliwe sytuacje są raczej rzadkością i najczęściej dotyczą zajmowania przez psa miejsca siedzącego lub podróży bez wymaganego biletu – dodaje rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

W przypadku podróży z psem bez biletu członek drużyny konduktorskiej może naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 122 zł. Jeśli zostanie ona uregulowana od razu w pociągu, może zostać obniżona do 30 zł, a przy zapłacie w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania – do 60 zł.

Szczegóły i pełny regulamin przewozu zwierząt dostępny jest na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl

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