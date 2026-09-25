Artykuł sponsorowany

Rodzinnie, rowerowo i rekordowo – za nami wakacje z Kolejami Śląskimi

Ponad 45 tys. podróży z rowerami i o ponad jedną trzecią większe zainteresowanie wakacyjną ofertą – tegoroczne lato w Kolejach Śląskich upłynęło pod znakiem aktywnych i rodzinnych wyjazdów.

25 września 2026, 12:09
źródło: prezentacja

fot: Koleje Śląskie

Koleje Śląskie

fot: Koleje Śląskie

Ponad 45 tys. podróży z rowerami i o ponad jedną trzecią większe zainteresowanie wakacyjną ofertą – tegoroczne lato w Kolejach Śląskich upłynęło pod znakiem aktywnych i rodzinnych wyjazdów.

Od 27 czerwca do 29 sierpnia pasażerowie przewieźli pociągami Kolei Śląskich ponad 45 tys. rowerów. To o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Z dostępnej w dni robocze oferty „Wakacje z KŚ”, umożliwiającej rodzicom i opiekunom podróżującym z dziećmi do 16. roku życia zakup biletów za 10 zł w aplikacji mobilnej Kaeśka, skorzystało ponad 3,8 tys. osób – o 35 proc. więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji.

Rodzinne podróże z Kolejami Śląskimi

Największą popularnością wśród rodzin korzystających z wakacyjnej oferty cieszyły się połączenia z Katowic do Bielska-Białej, Ustronia, Wisły i Żywca.

– Wakacje to czas spontanicznych wyjazdów i wspólnego odkrywania ciekawych miejsc regionu. Tegoroczne statystyki pokazują, że coraz więcej rodzin wybiera podróż koleją. To dla nas ważny sygnał, że atrakcyjna oferta cenowa i wygodne połączenia realnie zachęcają do wspólnego podróżowania pociągiem – mówi Tomasz Niedziela, wiceprezes Kolei Śląskich ds. handlowych.

Także po wakacjach na rodziny czekają tańsze bilety. Przez cały rok rodzice i opiekunowie podróżujący wspólnie z dziećmi mogą skorzystać z oferty „Rodzina”. Dzięki niej grupy od 2 do 6 osób – w tym maksymalnie dwoje dorosłych i co najmniej jedno dziecko – podróżują z 30-proc. zniżką.

Wakacje na dwóch kółkach

Rosnącą popularnością cieszyły się również wakacyjne podróże z rowerami. Największe zainteresowanie przejazdami z jednośladami przypadało na weekendy i dni świąteczne. Rekordowym dniem wakacji była niedziela, 9 sierpnia, kiedy pasażerowie kupili ponad 1,6 tys. biletów na przewóz rowerów. Dla wielu podróżnych pociąg stał się wygodnym początkiem rowerowej wyprawy – pozwalając dotrzeć w góry, nad jeziora czy na popularne szlaki.

– Tegoroczne wakacje pokazały, że połączenie kolei i roweru staje się coraz popularniejszym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu. Staramy się przy tym, by zaplanowanie takiej podróży było jak najprostsze. W aplikacji mobilnej Kaeśka można nie tylko kupić bilet, ale również sprawdzić połączenia, w których dostępne są miejsca na przewóz rowerów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pasażerowie mogą wygodniej zaplanować wycieczkę – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Każdy pociąg Kolei Śląskich posiada strefę rowerową, a na najbardziej popularnych trasach w wakacje kursuje również Velo Cug – specjalny skład z miejscami dla 36 rowerów.

 

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