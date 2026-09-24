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Ponad 180 ha lasów pod ochroną - powstał rezerwat "Głębokie Doły"

Ponad 183 ha lasów Nadleśnictwa Rybnik obejmie rezerwat przyrody "Głębokie Doły im. prof. Floriana Celińskiego". Zarządzenie o jego utworzeniu zacznie obowiązywać 6 października. Obszar obejmuje m.in.: buczyny, źródliska, doliny potoków i wąwozy.

Pap

24 września 2026, 14:46
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Tomasz Rzeczycki

Przed utworzeniem obszaru chronionego przeprowadzane są konsultacje

fot: Tomasz Rzeczycki

Ponad 183 ha lasów Nadleśnictwa Rybnik obejmie rezerwat przyrody "Głębokie Doły im. prof. Floriana Celińskiego". Zarządzenie o jego utworzeniu zacznie obowiązywać 6 października. Obszar obejmuje m.in.: buczyny, źródliska, doliny potoków i wąwozy.

Jak poinformowała rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Natalia Zapała, celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie naturalnych cech ekosystemu leśnego. Rezerwat ma także znaczenie naukowe, dydaktyczne i krajobrazowe.

Rezerwat obejmuje trzy powiązane ze sobą enklawy o łącznej powierzchni 183,65 ha. Ustanowiono również otulinę o powierzchni 172,01 ha. "Głębokie Doły" znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".

"Utworzenie rezerwatu ma na celu zabezpieczyć wartości przyrodnicze tego miejsca w długiej perspektywie. 183,65 ha lasów objętych ochroną obejmuje m.in. stare drzewa, w tym o wymiarach pomnikowych, źródliska, doliny potoków, wąwozy i siedliska wielu gatunków" - przekazała w informacji prasowej Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka.

Na terenie "Głębokich Dołów" stwierdzono występowanie m.in.: zgniotka cynobrowego, szklarnika leśnego, żaby zwinki, siniaka, rzadkich gatunków dzięciołów, muchołówki białoszyjej, gąsiorka, orzesznicy oraz ośmiu gatunków nietoperzy. Istotnym elementem ekosystemu jest także duża ilość martwego drewna, będącego siedliskiem i źródłem pokarmu dla wielu organizmów.

Były rozmowy z mieszkańcami

Przed utworzeniem rezerwatu RDOŚ prowadziła rozmowy z mieszkańcami Rybnika i Czerwionki-Leszczyn, dotyczące m.in. rekreacyjnego i turystycznego wykorzystania terenu. W marcu odbyły się spotkania i oględziny obszaru, a od 17 marca do 8 kwietnia przeprowadzono konsultacje społeczne. Ich wyniki wpłynęły na ostateczny kształt zarządzenia.

Rezerwat będzie udostępniony dla ruchu pieszego i rowerowego. Dopuszczono także spacery z psami oraz zbiór grzybów w wyznaczonych obszarach.

"Rezerwat przyrody oznacza przede wszystkim gwarancję, że jego najcenniejsze wartości, które zarówno dla przyrody, jak i dla mieszkańców korzystających z terenu zostaną zachowane nie tylko w krótkiej perspektywie, ale trwale dla przyszłych pokoleń, tak, aby dzieci czy wnuki mogły go zobaczyć takim, jakim zapamiętali ten las ich ojcowie i dziadkowie. W przypadku Głębokich Dołów bardzo ważne było dla nas, aby ochrona przyrody szła w parze z poszanowaniem potrzeb osób, które od lat korzystają z tego miejsca" - argumentował zastępca dyrektora katowickiego RDOŚ Przemysław Skrzypiec.

Starania o ochronę "Głębokich Dołów" sięgają 1993 r., kiedy prof. Florian Celiński i Andrzej Czylok opracowali dokument dotyczący walorów przyrodniczo-krajobrazowych uroczyska, proponując objęcie ochroną ok. 100 ha lasów. W 2024 r. wnioski o utworzenie rezerwatu złożyły Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Klub Przyrodników.

Patronem rezerwatu został prof. Florian Celiński, współautor pierwszego opracowania dotyczącego walorów przyrodniczych tego obszaru.

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