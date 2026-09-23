Port Polska i Sprava zeleznic, czeski zarządca infrastruktury kolejowej, podpisały w Berlinie porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju połączeń kolejowych między Polską a Czechami. Spółki chcą również wspólnie pozyskiwać środki unijne m.in. na rozwój sieci Kolei Dużych Prędkości między krajami.

Port Polska i Sprava zeleznic, czeski zarządca infrastruktury kolejowej, podpisały w Berlinie porozumienie dotyczące współpracy przy rozwoju połączeń kolejowych między Polską a Czechami. Spółki chcą również wspólnie pozyskiwać środki unijne m.in. na rozwój sieci Kolei Dużych Prędkości między krajami.

Dokument podpisano podczas targów InnoTrans 2026 w Berlinie, jednej z najważniejszych na świecie imprez poświęconych kolei i transportowi szynowemu.

Rozwój połączeń na trasie Katowice - Ostrawa

W ocenie spółki CPK, która realizuje program inwestycyjny Port Polska, najważniejszym projektem zapisanym w umowie jest rozwój połączeń na trasie Katowice - Ostrawa za sprawą Kolei Dużych Prędkości. Ponadto Polska i Czechy chcą pozyskać środki unijne na realizację połączenia Katowice-Ostrawa, m.in. z programu "Łącząc Europę" (CEF).

Współpraca, jak przekazała spółka, obejmuje także wymianę doświadczeń w zakresie technologii kolejowych, zarządzania ruchem kolejowym i organizacji transportu oraz rozmowy o przyszłym połączeniu Wrocław - Praga. Spółka zaznaczyła, że czeska strona koncentruje się obecnie na innych priorytetach związanych z rozwojem swojej sieci KDP, jednak obie strony pozostają zainteresowane dialogiem na temat tego połączenia.

Poinformowano, że w wymianie doświadczeń ważną rolę będą odgrywać eksperci Centrum Transportu i Mobilności, działającego w ramach Portu Polska i skupiającego kompetencje związane z planowaniem oraz funkcjonowaniem systemu transportowego.

Spółka CPK należy w 100 proc. do Skarbu Państwa; odpowiada za przygotowanie inwestycji Port Polska, w ramach której ma powstać m.in. system Kolei Dużych Prędkości. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością 320 km/h. W ramach programu ma też powstać centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Port lotniczy wraz z pierwszym odcinkiem KDP ma zostać oddany do użytku w 2032 r.