17 grudnia z Katowice Airport wystartują pierwsze rejsy do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe połączenie Air Arabia będzie realizowane cztery razy w tygodniu. Dla mieszkańców Śląska i południowej Polski to nie tylko łatwiejszy dostęp do ZEA, ale także nowe możliwości podróży do Azji.

Jedna linia lotnicza – z Katowic przez Szardżę i dalej do Azji

17 grudnia z Katowice Airport wystartują pierwsze rejsy do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowe połączenie Air Arabia będzie realizowane cztery razy w tygodniu. Dla mieszkańców Śląska i południowej Polski to nie tylko łatwiejszy dostęp do ZEA, ale także nowe możliwości podróży do Azji.

Air Arabia to pierwszy i największy niskokosztowy przewoźnik z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Od 17 grudnia będzie latać z Katowic do Szardży w poniedziałki, czwartki, piątki i soboty. Rejsy będą realizowane samolotami Airbus A320neo.

Nowe połączenie ma znaczenie nie tylko dla osób planujących urlop w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Szardża jest bowiem ważnym portem przesiadkowym Air Arabia, co otwiera przed pasażerami z Katowic możliwość dalszej podróży na wiele kierunków azjatyckich.

– Air Arabia zapewni pasażerom komfortowe i przystępne cenowo możliwości podróżowania do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To przewoźnik sieciowy, dlatego nowa trasa stanowi znaczące wzmocnienie siatki połączeń katowickiego lotniska. Mieszkańcy południowej Polski zyskają jeszcze lepszy dostęp do bogatej oferty połączeń tej linii. Oznacza to sprawniejsze podróże turystyczne i biznesowe do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale także szybkie przesiadki na inne loty tego przewoźnika. Chodzi m.in. o Tajlandię, Sri Lankę i Malediwy – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Szardża – stolica kultury. Spokojniejsza strona Emiratów

Szardża graniczy z Dubajem, ale oba miasta mocno się od siebie różnią. Dubaj kojarzy się przede wszystkim z nowoczesnością, wysokimi wieżowcami i rozmachem. Szardża przyciąga natomiast historią, kulturą i bardziej kameralną atmosferą.

To właśnie tutaj można lepiej poznać tradycje i dziedzictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na turystów czekają liczne muzea poświęcone m.in. cywilizacji islamskiej, sztuce i kaligrafii. Warto odwiedzić także Al Noor Island z ogrodami i instalacjami artystycznymi. Rain Room pozwala z kolei przejść przez strugi deszczu bez zmoknięcia, a wieczorem Al Majaz Waterfront przyciąga pokazami fontann i widokiem na lagunę.

Poza miastem czekają pustynne krajobrazy Mleiha, stanowiska archeologiczne, safari i możliwość obserwowania nocnego nieba. Jedną z najważniejszych atrakcji regionu jest Faya Palaeolandscape, obszar dokumentujący obecność człowieka na Półwyspie Arabskim, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Warto wybrać się również na wschodnie wybrzeże, w okolice Kalby i Khor Fakkan. Można tam odpocząć nad Zatoką Omańską, wybrać się w góry lub popływać kajakiem.

Jedna linia lotnicza – z Katowic przez Szardżę i dalej do Azji

Dla części pasażerów Szardża będzie jednak przede wszystkim przystankiem w dalszej podróży. Z tamtejszego lotniska Air Arabia oferuje połączenia m.in. do Bangkoku i Phuket w Tajlandii, Kolombo na Sri Lance, Malé na Malediwach, Katmandu w Nepalu, Kuala Lumpur w Malezji oraz Maskatu i Salali w Omanie.

Rozbudowana jest także siatka połączeń do Indii, która obejmuje 13 kierunków.

Nowa trasa może więc zainteresować zarówno turystów wybierających się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak i pasażerów planujących dalszą podróż po Azji. Szardża może być również dobrą bazą do zwiedzania innych części ZEA, w tym Dubaju czy Ras al-Chajmy.

Katowice Airport bije kolejne rekordy

Nowe połączenie Air Arabia wpisuje się w dynamiczny rozwój Katowice Airport. Katowicki port jest liderem wśród polskich lotnisk regionalnych pod względem ruchu czarterowego.

Skala ruchu robi wrażenie. Od początku roku do 22 sierpnia z usług Katowice Airport skorzystało już 5 mln pasażerów.

Lotnisko jednocześnie inwestuje w dalszą poprawę obsługi podróżnych. Trwa rozbudowa terminalu C, dzięki której sprawniejszy ma być m.in. odbiór bagażu i kontrola paszportowa.

Przed przyszłorocznym sezonem wakacyjnym pasażerów czeka także istotna zmiana podczas kontroli bezpieczeństwa. Nie będzie trzeba wyciągać elektroniki z bagażu oraz nie będzie obowiązywał obecny limit dotyczący płynów w pojemnikach do 100 ml.

Nowe połączenie do Szardży to kolejny krok w rozwoju katowickiego lotniska. Dla mieszkańców regionu oznacza przede wszystkim więcej możliwości rozpoczęcia podróży z własnego, regionalnego portu, zarówno na Bliski Wschód, jak i znacznie dalej.