Frekwencyjny sukces Kolei Śląskich, jak z Częstochowy do Krakowa

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem, Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tys. pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, a także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest o około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie.

W ciągu pierwszego roku funkcjonowania bezpośrednich połączeń pomiędzy Częstochową a Krakowem, Koleje Śląskie przewiozły na linii S34 ponad 650 tys. pasażerów. To frekwencyjny sukces i zasługa komfortowego oraz nowoczesnego taboru, a także konkurencyjnego czasu przejazdu, który jest o około pół godziny krótszy niż czas, jaki trzeba poświęcić na podróż samochodem na tym dystansie.

Uruchomienie połączeń między Częstochową a Krakowem było inicjatywą samorządowców, w którą włączyły się Koleje Śląskie. – Najpierw samorządowcy i Koleje Śląskie, a teraz pasażerowie z Częstochowy, Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowa – wspólnie pokazaliśmy, że linia S34 ma ogromny potencjał i warto było podjąć trud uruchomienia tych połączeń – mówi Adam Wojtowicz, wiceprezes Kolei Śląskich.

Debiut 31 sierpnia

Pierwsze pociągi Kolei Śląskich obsługujące linie S34 wjechały na tory 31 sierpnia ubiegłego roku. Linia łącząca Częstochowę i Kraków od początku była odpowiedzią na zmiany związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Na początku na trasie kursowały trzy pary pociągów dziennie. Od grudnia 2025 roku oferta została zwiększona do czterech par.

Pociągi linii S34 kursują przez Myszków, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno, Trzebinię i Krzeszowice, docierając do Krakowa Głównego i Krakowa Płaszowa.

Ponad 650 tys. pasażerów w rok

Dane z pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania linii S34 pokazują, że zainteresowanie połączeniem rosło z miesiąca na miesiąc. We wrześniu 2025 roku, czyli w pierwszym pełnym miesiącu kursowania, z przejazdów pociągami relacji Częstochowa – Kraków Płaszów skorzystało blisko 39 tys. pasażerów. W maju tego roku już niemal 68 tys. Łącznie od września 2025 do sierpnia 2026 roku z przejazdów pociągami linii S34 skorzystało ponad 650 tys. podróżnych.

Dwa nowe przystanki

Uruchomienie nowych połączeń Kolei Śląskich pozwoliło na rozpoczęcie obsługi dwóch przystanków: Dąbrowy Górniczej Południowej oraz Sosnowiec Maczki. Szczególnie symboliczne było pojawienie się pociągów osobowych na stacji w Sosnowcu, gdzie przez wiele lat nie zatrzymywały się pociągi pasażerskie.

W pierwszym roku funkcjonowania linii S34 z przystanku Dąbrowa Górnicza Południowa skorzystało blisko 8,4 tys. pasażerów, a z Sosnowca Maczek – ponad 6,2 tys.

Więcej miejsc dla pasażerów

Od grudnia 2025 roku pasażerowie mają do dyspozycji cztery pary bezpośrednich połączeń na dobę, a od 30 sierpnia tego roku więcej przestrzeni w pociągach, ponieważ obsługę linii S34 przejęły sześcioczłonowe Elfy. Do tej pory w dni robocze trasę obsługiwały czteroczłonowe Elfy 2, a w dni wolne – sześcioczłonowe Elfy 1.