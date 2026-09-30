Mają pociąg do nauki i wybierają Koleje Śląskie

Rozpoczęcie roku akademickiego oznacza, że na drogach przybędzie samochodów, a poranne i popołudniowe korki będą jeszcze dłuższe. Studentów przybędzie też w pociągach Kolei Śląskich, statystycznie będzie ich dwukrotnie więcej niż we wrześniu.

Rozpoczęcie roku akademickiego oznacza, że na drogach przybędzie samochodów, a poranne i popołudniowe korki będą jeszcze dłuższe. Studentów przybędzie też w pociągach Kolei Śląskich, statystycznie będzie ich dwukrotnie więcej niż we wrześniu.

W październiku ubiegłego roku Koleje Śląskie sprzedały blisko 270 tys. biletów ze zniżką studencką – ponad dwukrotnie więcej niż we wrześniu. Sumarycznie przybyło także wszystkich pasażerów – o blisko 155,5 tys.

Podróż z ulgą

Studenci do 26. roku życia mogą korzystać z ustawowej ulgi 51 proc., pod warunkiem, że podczas podróży będą mieć przy sobie ważną legitymację studencką. Osoby regularnie dojeżdżające na zajęcia mogą wybrać bilet okresowy.

– Na trasie Katowice – Gliwice za pojedynczy przejazd student zapłaci 5,19 zł. Tymczasem 30-dniowy bilet z Taryfy Max Bilet będzie go kosztował 92,61 zł i umożliwi podróż na tym odcinku nie tylko pociągiem, ale także autobusem, tramwajem i metrorowerem Transportu GZM – wylicza Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Warto podróżować z Kaeśką

Od stycznia do sierpnia 2026 roku studenci kupili w Kaeśce – oficjalnej aplikacji mobilnej Kolei Śląskich ponad 143 tys. biletów, w tym ponad 139 tys. jednorazowych i blisko 4,7 tys. miesięcznych. To o blisko połowę więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Do korzystania z Kaeśki zachęcają wygoda zakupu i korzyści finansowe – zakup biletu w oficjalnej aplikacji Kolei Śląskich wiąże się z dostępną tylko w tym kanale sprzedaży 10-proc. zniżką.

Przy regularnych podróżach dostępna jest również subskrypcja biletu okresowego, dzięki której kolejny bilet kupowany jest automatycznie przed upływem ważności poprzedniego. Studenci są obecnie trzecią grupą użytkowników, która najchętniej korzysta z Kaeśki – po pasażerach kupujących bilety normalne oraz uczniach.

– Student musi pamiętać o terminach kolokwiów i zaliczeń. Subskrypcja biletu okresowego zwalnia z obowiązku pamiętania o konieczności zakupu kolejnego biletu – dodaje rzecznik prasowy.

Więcej studentów w pociągach nie musi oznaczać obaw o przepełnione składy. Kaeśka pozwala jeszcze przed podróżą sprawdzić poziom napełnienia wybranego pociągu w czasie rzeczywistym. Informacja jest przedstawiana za pomocą trzech ikon z sylwetkami pasażerów.

Kolej także jako miejsce pracy

Dla studentów kolej może być nie tylko wygodnym sposobem dotarcia na uczelnię, ale także miejscem zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

Koleje Śląskie zatrudniają obecnie ponad 1,4 tys. osób i współpracują z 13 szkołami oraz uczelniami, w tym z Politechniką Śląską, Uniwersytetem WSB Merito i Akademią Śląską. Studenci i uczniowie mogą odbywać w spółce praktyki i staże, poznając specyfikę branży kolejowej i zdobywając pierwsze doświadczenia zawodowe.

Współpraca z Politechniką Śląską rozpoczęła się w 2025 roku. Jednym z jej efektów jest rosnące zainteresowanie kierunkiem Transport Kolejowy. Tylko w tym roku akademickim naukę rozpocznie tu 64 studentów, blisko dwukrotnie więcej niż 12 miesięcy temu.