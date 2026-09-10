Grupa Tauron w pierwszym półroczu miała 1,57 mld zł zysku netto

Grupa kapitałowa Tauron w pierwszej połowie 2026 r. miała ok. 1,57 mld zł zysku netto; rok wcześniej było to 2,06 mld zł - wynika z opublikowanego w środę raportu giełdowego firmy. Przychody grupy w pierwszym półroczu br. wzrosły rdr z 16,64 mld zł do 17,2 mld zł.

Grupa kapitałowa Tauron w pierwszej połowie 2026 r. miała ok. 1,57 mld zł zysku netto; rok wcześniej było to 2,06 mld zł - wynika z opublikowanego w środę raportu giełdowego firmy. Przychody grupy w pierwszym półroczu br. wzrosły rdr z 16,64 mld zł do 17,2 mld zł.

Grupa kapitałowa Tauron Polska Energia wskazała w raporcie finansowym za pierwsze półrocze 2026 r., że od stycznia do czerwca odnotowała ok. 3,08 mld zł zysku brutto ze sprzedaży (3,7 mld zł rok wcześniej), ok. 2,33 mld zł zysku operacyjnego (2,99 mld zł w I poł. 2025 r.) oraz 2,1 mld zł zysku przed opodatkowaniem (z ok. 2,5 mld zł rok wcześniej).

Wyniki finansowe

W drugim kwartale br. GK Tauron odnotowała natomiast 7,69 mld zł przychodu (7,35 mld zł rok wcześniej) i 586 mln zł zysku netto (spadek z 924 mln w II kw. 2025 r.).

W sprawozdaniu zarządu z działalności za pierwsze półrocze 2026 r. grupa podała, że w tym okresie produkcja energii elektrycznej osiągnęła 5,44 TWh wobec 4,19 TWh w analogicznym okresie 2025 r., co oznacza wzrost o 30 proc.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (16 farm wiatrowych o mocy 584 MW, 34 elektrownie wodne o mocy 133 MW, sześć farm fotowoltaicznych o mocy 255 MW i dwa magazyny energii o mocy 8 MW) sięgnęła 0,81 TWh.

Sprzedaż energii

Sprzedaż energii elektrycznej, obejmująca produkcję własną i energię zakupioną w celu odsprzedaży, wyniosła 6 TWh (wobec 5,73 TWh rok wcześniej, to wzrost o 5 proc.). Sprzedaż ciepła osiągnęła z kolei 1,77 PJ (wobec 1,45 PJ w I półroczu 2025 r., to wzrost o 22 proc.).

Jak wskazano w dokumencie, wyższa sprzedaż była efektem zwiększonego zapotrzebowania odbiorców, związanego przede wszystkim z niższymi temperaturami. Dodano, że na koniec I półrocza 2026 r. moc zainstalowana jednostek wytwórczych Segmentu Wytwarzanie wyniosła 4,2 GWe mocy elektrycznej oraz 0,9 GWt mocy cieplnej.

Poinformowano również, że Segment Dystrybucja dostarczył 26,71 TWh energii elektrycznej (wobec 26,02 TWh w analogicznym okresie 2025 r., to wzrost o 3 proc.). Do odbiorców końcowych dostarczono 26,09 TWh (25,29 TWh rok wcześniej, o 3 proc. więcej).