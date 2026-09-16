Kraj i Świat

Szyb Krystyna z nową koncepcją. Co zamiast restauracji?

Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

16 września 2026, 11:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: A . Janocha/UM Bytom

Szyb Krystyna w Bytomiu

fot: A . Janocha/UM Bytom

Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.

Szyb Krystyna – industrialny symbol Bytomia

Szyb Krystyna to jeden z postindustrialnych symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem. Powstała w 1929 r., a dziś jest jedną z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. XX wieku kopalni Szombierki. W 2004 r. wpisano ją do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Właścicielem szybu jest obecnie spółka Multi Polymers z Lędzin, która otrzymała ponad 15,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na rewitalizację zabytkowego obiektu. Koncepcję zagospodarowania zabytkowego obiektu i jego otoczenia oraz projekt techniczny i wykonawczy opracowała Medusa Group. Zakładały one zmianę sposobu użytkowania oraz rozbudowę obiektu o nowo projektowaną kubaturę w rejonie nadszybia.

Przy Szybie Krystyna miała powstać restauracja

Zgodnie z projektem przy szybie miał stanąć niewielki budynek usługowy, w którym planowano restaurację oraz zielony taras na dachu. Badania grunty wykazały jednak, że jego nośność jest niewystarczająca, by wybudować tam nowy obiekt. Zrezygnowano więc z tego pomysłu i skoncentrowano się na modernizacji samej wieży.

– Po analizie ofert wykonawców okazało się, że samo zabezpieczenie terenu  poprzez palowanie obszaru wokół otworu szybowego, a także wzmacnianie fundamentów samej konstrukcji wieży, pochłonęłyby budżet całej inwestycji. Dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie koncepcji rezygnując z budowy biurowca wewnątrz szybu – tłumaczył 4 września 2026 r. Daniel Draguła z działu technicznej obsługi obiektów i zarządzania projektami firmy Multi Polymers Bałdyga (cytowany na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu).

Nowa koncepcja dla Szybu Krystyna

Daniel Draguła dodał wówczas, że będzie opracowany projekt zamienny, a nowa koncepcja zakłada zamknięcie przestrzeni na dole wieży szybowej i wygospodarowanie tam około 500 m² powierzchni na spotkania, konferencje i inne wydarzenia.

- Kiedy nieznane wcześniej uwarunkowania techniczne stanęły nam na drodze, podjęliśmy się opracowania kolejnej wizji. Jak poprzednio, tak i w nowej koncepcji Krystyna w pierwszej kolejności zostanie troskliwie zabezpieczona, aby jej stan techniczny nie ulegał dalszej degradacji. Z kolei w przyziemiu, zamiast planowanego wcześniej pawilonu usługowego, powstanie wielofunkcyjna przestrzeń kulturalno-rozrywkowa – poinformowała 15 września 2026 r. pracownia Medusa Group.

Zakres pierwszego etapu robót przy Szybie Krystyna

Pierwszy etap prac przy Szybie Krystyna prowadzi firma Dominex ze Świętochłowic. Plac budowy przekazano 25 sierpnia 2026 r., a świętochłowicka firma wykona m.in.:

  • nowe pokrycie dachu wieży,
  • wzmocnienie konstrukcji nośnej,
  • montaż nowej stolarki okiennej,
  • uzupełnienie i czyszczenie elewacji ceglanej.

Na wykonanie pierwszego etapu modernizacji wykonawca ma 12 miesięcy. Prace będą prowadzone pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Powiązane tematy:

szyb krystyna bytom Medusa Group

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Energetycy i elektrotechnicy spotkali się w Bielsku-Białej. Przyjechało ponad 500 firm

Do 17 września w Bielsku-Białej potrwają Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB.

Legislacja i prawo

Rząd przyjął projekt ustawy o jakości biopaliw stałych. Koniec z „pelletem niewiadomego pochodzenia"

Rada Ministrów 15 września 2026 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (UD186), który rozszerza obowiązujące normy jakości na biopaliwa stałe – w tym pelet, brykiet, agropelet, zrębkę, drewno kawałkowe i słomę – przeznaczone do ogrzewania budynków – informują w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Producent, importer lub inny przedsiębiorca wprowadzający takie paliwo do obrotu będzie musiał zbadać jego parametry w akredytowanym laboratorium i wystawić jednolite świadectwo jakości, a kontrole na rynku i przy imporcie przeprowadzą Inspekcja Handlowa oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Samorząd i region

Naukowcy z górniczego wydziału z prestiżowym wyróżnieniem

Wykładowcy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej znaleźli się w czołówce światowych naukowców.

Samorząd i region

Wielka awaria na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach

W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia w ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice - podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.