Szyb Krystyna z nową koncepcją. Co zamiast restauracji?
Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.
fot: A . Janocha/UM Bytom
Szyb Krystyna w Bytomiu
fot: A . Janocha/UM Bytom
Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.
Szyb Krystyna – industrialny symbol Bytomia
Szyb Krystyna to jeden z postindustrialnych symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem. Powstała w 1929 r., a dziś jest jedną z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. XX wieku kopalni Szombierki. W 2004 r. wpisano ją do rejestru zabytków województwa śląskiego.
Właścicielem szybu jest obecnie spółka Multi Polymers z Lędzin, która otrzymała ponad 15,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na rewitalizację zabytkowego obiektu. Koncepcję zagospodarowania zabytkowego obiektu i jego otoczenia oraz projekt techniczny i wykonawczy opracowała Medusa Group. Zakładały one zmianę sposobu użytkowania oraz rozbudowę obiektu o nowo projektowaną kubaturę w rejonie nadszybia.
Przy Szybie Krystyna miała powstać restauracja
Zgodnie z projektem przy szybie miał stanąć niewielki budynek usługowy, w którym planowano restaurację oraz zielony taras na dachu. Badania grunty wykazały jednak, że jego nośność jest niewystarczająca, by wybudować tam nowy obiekt. Zrezygnowano więc z tego pomysłu i skoncentrowano się na modernizacji samej wieży.
– Po analizie ofert wykonawców okazało się, że samo zabezpieczenie terenu poprzez palowanie obszaru wokół otworu szybowego, a także wzmacnianie fundamentów samej konstrukcji wieży, pochłonęłyby budżet całej inwestycji. Dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie koncepcji rezygnując z budowy biurowca wewnątrz szybu – tłumaczył 4 września 2026 r. Daniel Draguła z działu technicznej obsługi obiektów i zarządzania projektami firmy Multi Polymers Bałdyga (cytowany na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu).
Nowa koncepcja dla Szybu Krystyna
Daniel Draguła dodał wówczas, że będzie opracowany projekt zamienny, a nowa koncepcja zakłada zamknięcie przestrzeni na dole wieży szybowej i wygospodarowanie tam około 500 m² powierzchni na spotkania, konferencje i inne wydarzenia.
- Kiedy nieznane wcześniej uwarunkowania techniczne stanęły nam na drodze, podjęliśmy się opracowania kolejnej wizji. Jak poprzednio, tak i w nowej koncepcji Krystyna w pierwszej kolejności zostanie troskliwie zabezpieczona, aby jej stan techniczny nie ulegał dalszej degradacji. Z kolei w przyziemiu, zamiast planowanego wcześniej pawilonu usługowego, powstanie wielofunkcyjna przestrzeń kulturalno-rozrywkowa – poinformowała 15 września 2026 r. pracownia Medusa Group.
Zakres pierwszego etapu robót przy Szybie Krystyna
Pierwszy etap prac przy Szybie Krystyna prowadzi firma Dominex ze Świętochłowic. Plac budowy przekazano 25 sierpnia 2026 r., a świętochłowicka firma wykona m.in.:
- nowe pokrycie dachu wieży,
- wzmocnienie konstrukcji nośnej,
- montaż nowej stolarki okiennej,
- uzupełnienie i czyszczenie elewacji ceglanej.
Na wykonanie pierwszego etapu modernizacji wykonawca ma 12 miesięcy. Prace będą prowadzone pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.