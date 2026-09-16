Szyb Krystyna z nową koncepcją. Co zamiast restauracji?

Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.

Ikoniczna kopalniana wieża górująca nad Bytomiem wreszcie doczekała się remontu. Prace przy Szybie Krystyna już trwają, ale trzeba było zmienić koncepcję zagospodarowania zabytku. O nowej wizji poinformowała pracownia Medusa Group.

Szyb Krystyna – industrialny symbol Bytomia

Szyb Krystyna to jeden z postindustrialnych symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem. Powstała w 1929 r., a dziś jest jedną z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. XX wieku kopalni Szombierki. W 2004 r. wpisano ją do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Właścicielem szybu jest obecnie spółka Multi Polymers z Lędzin, która otrzymała ponad 15,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na rewitalizację zabytkowego obiektu. Koncepcję zagospodarowania zabytkowego obiektu i jego otoczenia oraz projekt techniczny i wykonawczy opracowała Medusa Group. Zakładały one zmianę sposobu użytkowania oraz rozbudowę obiektu o nowo projektowaną kubaturę w rejonie nadszybia.

Przy Szybie Krystyna miała powstać restauracja

Zgodnie z projektem przy szybie miał stanąć niewielki budynek usługowy, w którym planowano restaurację oraz zielony taras na dachu. Badania grunty wykazały jednak, że jego nośność jest niewystarczająca, by wybudować tam nowy obiekt. Zrezygnowano więc z tego pomysłu i skoncentrowano się na modernizacji samej wieży.

– Po analizie ofert wykonawców okazało się, że samo zabezpieczenie terenu poprzez palowanie obszaru wokół otworu szybowego, a także wzmacnianie fundamentów samej konstrukcji wieży, pochłonęłyby budżet całej inwestycji. Dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie koncepcji rezygnując z budowy biurowca wewnątrz szybu – tłumaczył 4 września 2026 r. Daniel Draguła z działu technicznej obsługi obiektów i zarządzania projektami firmy Multi Polymers Bałdyga (cytowany na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu).

Nowa koncepcja dla Szybu Krystyna

Daniel Draguła dodał wówczas, że będzie opracowany projekt zamienny, a nowa koncepcja zakłada zamknięcie przestrzeni na dole wieży szybowej i wygospodarowanie tam około 500 m² powierzchni na spotkania, konferencje i inne wydarzenia.