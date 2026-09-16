Naukowcy z górniczego wydziału z prestiżowym wyróżnieniem

Wykładowcy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej znaleźli się w czołówce światowych naukowców.

Wykładowcy Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej znaleźli się w czołówce światowych naukowców.

II Konferencja Naukowa Najlepszych Naukowców w Świecie – TOP 2% odbyła się 15 września w Katowicach. Zgromadziła przedstawicieli nauki, którzy wyróżniają się znaczącym dorobkiem.

W czasie wydarzenia wyróżniono pracowników Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. Prodziekan wydziału dr hab. inż. Anna Manowska, prof. Politechniki Śląskiej znalazła się wśród 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Wśród wyróżnionych pracowników Wydziału znaleźli się też dr hab. inż. Anna Bluszcz, prof. PŚ, dr hab. inż. Magdalena Tutak, prof. PŚ oraz dr inż. Ewa Strzałkowska.

Oprócz wyróżnienia naukowców, w czasie konferencji rozmawiano też o wyzwaniach stojących obecnie przed nauką, jak sztuczna inteligencja, lotnictwo czy eksploracja kosmosu.