Kraj i Świat

Wielka awaria na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów w Katowicach

W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia w ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice - podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Pap

16 września 2026, 10:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Koleje Śląskie

Wstrzymano ruch pociągów, awaria dotknie całe województwo

fot: Koleje Śląskie

W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia w ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice - podała w środę spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

"Utrudnienia w ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice oraz na szlakach przyległych. W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem występują opóźnienia. Możliwe odwołania poszczególnych kursów" - poinformowały PKP PLK w środę na platformie X.

Z OSTATNIEJ CHWILI - ruch zostaje przywracany, awarię usunięto, ale utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Wstrzymano ruch pociągów

Śląski Urząd Wojewódzki wskazał, że wstrzymano ruch pociągów na odcinkach Katowice - Katowice Ligota oraz Katowice - Chorzów Batory. Tam wprowadzono komunikację zastępczą.

PKP Intercity oraz Koleje Śląskie ustaliły wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane przez Transport GZM na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

"Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. W związku z rozległym obszarem awarii opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego woj. śląskiego" - zaznaczyły Koleje Śląskie.

Według PKP Intercity opóźnienia pociągów mogą wynieść powyżej 60 minut.

"Na miejscu działają służby techniczne PLK SA. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin" - poinformowały PKP PLK.

Przewoźnicy zaapelowali do pasażerów o zwracanie uwagi na komunikaty oraz sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach.

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