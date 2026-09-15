Decyzja środowiskowa dla budowy biogazowni w rybnickiej dzielnicy Niewiadom została utrzymana - informuje odpowiedzialna za inwestycję spółka Centrum Zielonej Energii.

Decyzja środowiskowa dla budowy biogazowni w rybnickiej dzielnicy Niewiadom została utrzymana - informuje odpowiedzialna za inwestycję spółka Centrum Zielonej Energii.

To ważna decyzja dla przyszłości tej inwestycji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach po kilku miesiącach analizy utrzymało w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych w Rybniku-Niewiadomiu.

- To dla nas ważny dzień. Traktujemy to nie jako koniec dyskusji, ale jako potwierdzenie, że warto było przejść przez cały ten proces krok po kroku i odpowiadać na pojawiające się pytania. Bo mieszkańcy mają prawo pytać, a my - obowiązek odpowiadać – mówi Adam Ciekański, prezes Centrum Zielonej Energii.

Jak przekazała spółka, wnioski płynące z uzasadnienia mówią m.in., że:

Przeprowadzona procedura potwierdziła bezpieczeństwo biogazowni dla otoczenia. Obalony został zarzut o możliwym zagrożeniu awarią przemysłową lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Obalony został zarzut o możliwym zagrożeniu awarią przemysłową lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Z godność z planem miejscowym. Potwierdzono, że teren planowanej budowy biogazowni dopuszcza działalność związaną z gospodarką odpadami i odzyskiem energii.

Niepodważalność raportu środowiskowego. Organ odwoławczy uznał dostarczony przez spółkę raport za kompletny, spójny i posiadający szczególną wartość dowodową.

Transparentność procesu technologicznego. Decyzja potwierdza, że zakład będzie wykorzystywać głównie odpady z terenu Rybnika, a powstały biogaz będzie w całości na bieżąco spalany w jednostkach kogeneracyjnych bez magazynowania ilości stwarzających ryzyko.

Decyzja środowiskowa przewiduje też obowiązek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. Pozwoli ona zweryfikować, jak działająca biogazownia faktycznie wpływa na otoczenie i zestawić te wyniki z pierwotnymi założeniami projektu. Biogazownia w Rybniku-Niewiadomiu ma powstać do końca 2028 roku.